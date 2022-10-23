23 октября 2022, 16:30 Спорт Справиться без Абаскаля: «Спартак» дома бьется с «Химками». LIVE РПЛ, 14-й тур. «Спартак» — «Химки». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес РИА Новости

Московский «Спартак» в домашнем матче сражается с подмосковными «Химками». Столичному клубу придется играть без главного тренера Гильермо Абаскаля, который был дисквалифицирован за конфликт с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур Матч не начался 23 октября 16:30 Спартак М Москва 0:0 Химки Химки Стадион «Открытие Банк Арена», Москва Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)