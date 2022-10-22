22 октября 2022, 14:00 Спорт Взять реванш за поражение в Кубке: «Краснодар» играет с «Пари НН» в матче РПЛ. LIVE Футбол. РПЛ. «Пари НН» — «Краснодар». Онлайн Данила Жиляев

close 100% Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде играет с «Пари НН». 19 октября команды встречались в Нижнем Новгороде в Кубке России. Тогда победу одержал «Пари НН» (1:0). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур Матч не начался 22 октября 14:00 Пари Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Краснодар Краснодар Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)