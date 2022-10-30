Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Краснодар» Алексей Ионов (справа) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)