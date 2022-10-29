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Спорт

Снять «проклятие Юрана»: «Химки» в гостях играют с «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ, 15-й тур. «Динамо» (Москва) — «Химки». ОНЛАЙН

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Денис Глушаков в составе ФК «Химки»

Денис Глушаков в составе ФК «Химки»

Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 15-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает подмосковные «Химки», которые после отставки с поста главного тренера команды Сергея Юрана не могут выиграть уже 14-й матче подряд, с учетом кубковых игр. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Матч не начался
29 октября 14:00
Динамо М
Москва
0:0
Химки
Химки
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:48

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Химками».

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