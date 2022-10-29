В матче 15-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает подмосковные «Химки», которые после отставки с поста главного тренера команды Сергея Юрана не могут выиграть уже 14-й матче подряд, с учетом кубковых игр. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Матч не начался
29 октября 14:00
Динамо М
Москва
0:0
Химки
Химки
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях