29 октября 2022, 14:00 Спорт Снять «проклятие Юрана»: «Химки» в гостях играют с «Динамо». LIVE Футбол. РПЛ, 15-й тур. «Динамо» (Москва) — «Химки». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Денис Глушаков в составе ФК «Химки» Алексей Филиппов/РИА Новости

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает подмосковные «Химки», которые после отставки с поста главного тренера команды Сергея Юрана не могут выиграть уже 14-й матче подряд, с учетом кубковых игр. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур Матч не начался 29 октября 14:00 Динамо М Москва 0:0 Химки Химки Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)