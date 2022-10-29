Грозненский «Ахмат» в матче 15-го тура дома играет с «Ростовом» и в случае успеха может сравняться по очкам с командой Валерия Карпина. Ростовчане, в свою очередь, имеют шанс вернуться в первую тройку команд. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Матч не начался
29 октября 16:30
Ахмат
Грозный
0:0
Ростов
Ростов-на-Дону
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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