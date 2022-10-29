29 октября 2022, 16:30 Спорт Борьба за место в тройке: «Ахмат» принимает «Ростов». LIVE Футбол. РПЛ, 15-й тур. «Ахмат» (Грозный) — «Ростов». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Эпизод матча «Ростов» - «Ахмат» РИА Новости

Грозненский «Ахмат» в матче 15-го тура дома играет с «Ростовом» и в случае успеха может сравняться по очкам с командой Валерия Карпина. Ростовчане, в свою очередь, имеют шанс вернуться в первую тройку команд. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур Матч не начался 29 октября 16:30 Ахмат Грозный 0:0 Ростов Ростов-на-Дону Стадион «Ахмат-Арена», Грозный Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)