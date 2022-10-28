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Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Оренбург» — «Факел». ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Факел» Георгий Гонгадзе

Игрок ФК «Факел» Георгий Гонгадзе

Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимает «Факел», который находится на 13-м месте в таблице, которое означает борьбу в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Матч не начался
28 октября 17:00
Оренбург
Оренбург
0:0
Факел
Воронеж
Стадион «Газовик», Оренбург
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» на своем поле принимает воронежский «Факел».

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