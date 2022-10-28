28 октября 2022, 17:00 Спорт Вырваться из зоны риска: наглецы из Воронежа сражаются с «Оренбургом». LIVE Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Оренбург» — «Факел». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Игрок ФК «Факел» Георгий Гонгадзе Алексей Филиппов/РИА Новости

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимает «Факел», который находится на 13-м месте в таблице, которое означает борьбу в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур Матч не начался 28 октября 17:00 Оренбург Оренбург 0:0 Факел Воронеж Стадион «Газовик», Оренбург Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)