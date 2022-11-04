В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Химки» на своем поле играют с «Оренбургом». Хозяева проведут этот матч без главного тренера Спартака Гогниева, который дисквалифицирован на три игры. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
Матч не начался
04 ноября 19:00
Химки
Химки
0:0
Оренбург
Оренбург
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче 16-го тура РПЛ «Химки», оставшиеся без дисквалифицированного на три матча главного тренера Спартака Гогниева, принимают на своем поле «Оренбург». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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