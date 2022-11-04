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Спорт

Справиться без тренера: «Химки» принимают «Оренбург». LIVE

Футбол. РПЛ, 16-й тур. «Химки» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Химки» на своем поле играют с «Оренбургом». Хозяева проведут этот матч без главного тренера Спартака Гогниева, который дисквалифицирован на три игры. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
Матч не начался
04 ноября 19:00
Химки
Химки
0:0
Оренбург
Оренбург
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче 16-го тура РПЛ «Химки», оставшиеся без дисквалифицированного на три матча главного тренера Спартака Гогниева, принимают на своем поле «Оренбург». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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