12 ноября 2022, 19:30 Спорт Вернуться с запасного пути: «Локомотив» принимает «Спартак». LIVE Футбол. РПЛ, 17-й тур. «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Александр Вильф/РИА «Новости»

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) идущий в зоне стыковых матчей «Локомотив» принимает «Спартак», находящийся на второй строчке в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию дерби.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур Матч не начался 12 ноября 19:30 Локомотив М Москва 0:0 Спартак М Москва Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)