Стартовые составы на поединок выглядят следующим образом:
«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович. Запасные: Ландаков, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Быковский, Шатов, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Юшин, Татаринов.
«Факел»: Городовой, Брызгалов, Божин, Черов, Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков, Мандель, Аппаев, Максимов. Запасные: Свинов, Смирнов, Дашаев, Мастерной, Альшин, Шаваев, Шляков, Дмитриев, Ершов, Ивахнов, Гонгадзе.