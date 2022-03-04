«Ребята опустошены»: семь уникальных паралимпийцев покидают Пекин

Спортсмены паралимпийской команды России узнали, что они не допущены до Игр — 2022, уже находясь в Пекине. За день до открытия соревнований Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил об отстранении российских атлетов. Тренер биатлонистов и лыжников Вячеслав Голдинов признался, что они «опустошены». О том, какие герои российского паралимпийского спорта остались без Игр, — в материале «Газеты.Ru».

Паралимпийские игры закончились для российской команды, не начавшись. За день до открытия Игр, когда большая часть российских спортсменов уже находилась в столице КНР, МПК объявил: им отказано в праве участвовать в состязаниях.

Таким образом, многие чемпионы не смогут пополнить уже богатую коллекцию наград, а для кого-то эти Игры и вовсе должны были стать последними в карьере.

Алексей Бугаев

Один из лидеров российского горнолыжного параспорта обратил на себя внимание всего мира еще в Сочи. Юный атлет — тогда ему не исполнилось еще и 17 лет — стал двукратным паралимпийским чемпионом на домашних Играх: он завоевал золото в слаломе и в суперкомбинации.

Всего же из Сочи он привез в родной Красноярск пять медалей: помимо золотых — две серебряные и одну бронзовую.

Триумфальным для него стал и Пхенчхан-2018, куда отдельных российских паралимпийцев допустили, несмотря на уже существовавшие тогда санкции в отношении спорта России. В Южной Корее Алексей добавил к своим паралимпийским медалям еще одно золото и одно серебро.

Увы, показать свое мастерство в Пекине ему не предоставили возможности. Впрочем, Бугаеву 24 года, и у него еще будет шанс забрать свое на следующих Играх.

close 100% Алексей Бугаев, член паралимпийской сборной России по горным лыжам Григорий Сысоев

Вячеслав Латышев

Латышев — уникальная фигура в составе российской сборной. Лидер команды лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с детства увлекавшийся спортом, изначально был саночником. Однако в непростые для всей России 90-е годы прошлого века он был вынужден оставить любимое занятие для службы в милиции, которой он отдал 25 лет. Сейчас Вячеслав — капитан на пенсии.

У него за плечами нет ни одной Паралимпиады — и это неудивительно: в паралимпийский спорт он пришел всего несколько лет назад. В 2016 году Латышев потерял ногу в ДТП, и это поставило крест на его службе, однако не лишило любви к активному и спортивному образу жизни. Он начал заниматься сноубордом и всего два года спустя стал чемпионом страны в сноуборд-кроссе. Год спустя он защитил титул, а еще через год дебютировал на Кубке мира.

В декабре прошлого года он отметил 50-летний юбилей и готовился выступить на своих первых Паралимпийских играх.

Жаль, что мы не увидим в Пекине этого человека с железным характером и невероятным жизнелюбием. Но, может статься, именно эти качества позволят ему выступить на высочайшем уровне через четыре года, даже несмотря на возраст.

«Очень интересно кататься на мировом уровне. Понимаешь, что, хоть ты и лучший в России, приезжая сюда, наблюдешь за спортсменами, которые намного лучше тебя.

Тогда начинаешь думать о том, чего тебе не хватает, над чем тебе нужно работать. Твой уровень растет все больше и больше с каждым соревнованием», — рассказывает Латышев, чьи слова приводит пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Заметим, к слову, что Латышев родом из города Чусовой Пермского края. Оттуда вышли многие выдающиеся спортсмены-«зимники», включая Альберта Демченко и Александра Смышляева.

close 100% Вячеслав Латышев, член паралимпийской сборной России по сноуборду captain.latyshev/Instagram

Николай Полухин

Биатлонист и лыжник Полухин пропускает уже вторую Паралимпиаду подряд — ему не повезло быть в числе тех, кого допустили до Игр в Пхенчхане. И на данный момент пиком его карьеры остается Ванкувер — 2010, где он завоевал четыре медали в лыжах, в том числе — золото в эстафете, а также две серебряные награды в биатлоне. Четыре года спустя в Сочи он пополнил личную коллекцию медалей двумя золотыми и двумя серебряными наградами.

Однако этому триумфу предшествовали годы упорной работы, начавшейся с тех пор, как в 11-летнем возрасте произошло событие, изменившее его жизнь. Мальчик заигрался на железнодорожном мосту и получил удар током — он выжил, но вскоре у него стало резко ухудшаться зрение. Несмотря на это, он решил, что недуг не помешает ему заниматься спортом. Он пробовал себя во многих дисциплинах — в беге, в легкой и в тяжелой атлетике. Однако в конечном итоге, попав к тренеру Вячеславу Голдинову, Полухин окончательно сделал выбор в пользу лыжного спорта.

«Ребята сейчас опустошены. Они готовились. Если вы помните, то в Южной Корее они тоже не были допущены. Тот же Полухин, Чохлаев. Восемь лет они готовились к этим стартам. Шоковое состояние.

Мы стараемся не дать им впасть в уныние. Сейчас, например, Хлызову Веру и Полухина Николая отправили на кросс, чтобы хоть как-то негативную энергию убрать»,

— поделился Голдинов в интервью «Федерал Пресс».

close 100% Николай Полухин, член паралимпийской сборной России по биатлону Константин Чалабов/РИА «Новости»

Екатерина Румянцева

Игры в Пхенчхане стали моментом триумфа для лыжницы и биатлонистки с поражением опорно-двигательного аппарата. Уроженка Биробиджана увезла из Южной Кореи пять медалей, три из которых были золотыми, еще две — серебряными. И нет причин сомневаться, что в Пекине она бы также была в числе лучших.

Но путь Екатерины в большой спорт был долог и тернист, с младенчества на ее долю выпало много испытаний. При рождении от нее отказалась мать, ей пришлось пережить травлю со стороны сверстников в школе. Но уже в детстве Румянцева находила спасение в спорте, а через него получала признание и уважение окружающих.

Еще в школьном возрасте при поддержке учителя физкультуры Екатерина встала на лыжи и занялась стрельбой, участвовала в областных соревнованиях по пятиборью и многоборью, где занимала вторые места. При этом бежала она без палок, но этой ей не мешало.

Румянцева вошла в паралимпийскую сборную в 2015 году под руководством тренера Ирины Громовой и три года спустя великолепно дебютировала в Южной Корее. Увы, повторить и преумножить те достижения в этот раз она не сможет.

close 100% Екатерина Румянцева, член паралимпийской сборной России по биатлону Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Василий Варлаков

Защитник сборной России по следж-хоккею признавался, что завоевать паралимпийскую медаль было для него мечтой. И он ее реализовал в 2014 году, выиграв серебро в Сочи. Шанса на еще одну паралимпийскую награду он до сих пор так и не получил.

Уроженец Челябинска, Василий в семилетнем возрасте попал в ДТП, ему ампутировали ногу. Казалось бы, для ребенка такая травма должна стать тяжелейшим психологическим ударом, но Варлаков нашел себя в спорте. Учась в третьем классе, он занял третье место в городских состязаниях по лыжным гонкам среди школьников, причем у него в соперниках были здоровые дети.

С тех пор он пробовал себя в различных видах спорта — играл в баскетбол на колясках, а с 17 лет начал заниматься также волейболом сидя и в 2007 году в составе сборной России завоевал серебро чемпионата мира.

Но он ждал чего-то большего, и возможность ему представилась, когда был объявлен набор в следж-хоккейную команду «Югра». Именно хоккеем Василий хотел заниматься в детстве – еще до аварии он катался на коньках и даже поступил в детско-юношескую спортивную школу, но начать ее посещать не успел. В итоге он все же добился своего, приехав в Ханты-Мансийск в 2011 году и пройдя отбор в команду. До сих пор он выступает за «Югру», в составе которой стал чемпионом России — 2013. В том же году со сборной страны Варлаков стал бронзовым призером мирового первенства

close 100% Василий Варлаков, член паралимпийской сборной России по хоккею Алексей Куденко/РИА «Новости»

Дмитрий Лисов

«Приятно, что вы меня знаете», — такими словами ответил Лисов на обращение к нему Владимира Путина во время встречи паралимпийской сборной России с президентом в дистанционном формате.

Но у Дмитрия нет причин удивляться: капитан следж-хоккейной сборной, как и Варлаков, стал одним из творцов сочинского серебра, лицом российского следж-хоккея.

Лисов также пережил трагедию в детстве: трехлетний Дима попал под машину и потерял ногу. Однако он достаточно быстро научился передвигаться с протезом и вскоре уже вовсю играл в футбол со сверстниками. Позже он пробовал себя и в других видах спорта, в том числе, в настольном теннисе и в легкой атлетике. Примечательно, что, по его словам, он с детства не любил хоккей. Но когда 9-летнему мальчишке предложили серьезно заняться либо футболом для ампутантов, либо следж-хоккеем, он выбрал последнее. Этот вид спорта привлек его динамичностью и контактностью.

С тех пор он трижды становился бронзовым и дважды — серебряным призером чемпионата России в составе московских «Белых медведей» и «Феникса» из Химок, за который выступает и по сей день. На международном уровне, помимо серебра на Олимпиаде в Сочи, он в одной команде с Варлаковым завоевал бронзу чемпионата мира.

close 100% Дмитрий Лисов, член паралимпийской сборной России по хоккею Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Вера Хлызова

Многократный победитель и призер чемпионатов России, чемпионатов и Кубков мира, лыжница и биатлонистка, выступающая в соревнованиях спортсменов с нарушениями зрения, Хлызова оказалась в числе тех российских атлетов, которых новость об отстранении застала уже в Пекине. Для 21-летней Веры эти Игры должны были стать первыми в карьере.

Как и многие другие паралимпийцы, Хлызова не ограничивала себя одним видом спорта. При поддержке своего первого тренера, учителя физкультуры Альвины Кушаковой, Вера участвовала во множестве соревнований по плаванию, легкой атлетике, русским шашкам.

Но все же главной ее любовью стали лыжи, в 2020 году она получила звание мастера спорта международного класса.

За несколько месяцев до этого ведущая спортсменки Наталья Якимова рассказывала о работе с Верой и отмечала, что, при всех достоинствах, Хлызовой не хватало взрывных спринтерских качеств. Последние результаты дают понять, что Вера не перестает работать над собой и стремится к высшим наградам. Золото чемпионата мира — 2022 — тому подтверждение. К сожалению, продемонстрировать свои навыки на Паралимпиаде ей не позволили — пока что. Хочется верить, что через четыре года она все-таки завоюет и паралимпийские медали.

close 100% Вера Хлызова, член паралимпийской сборной России по биатлону Тюменская арена Новости на ТВ/YouTube

Сбер должен был выступить официальным партнером паралимпийской команды России на Играх 2022 года в Пекине.