Игры не для всех: как в России отреагировали на слоган Олимпиады-2024

Ровно за два года до проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже состоялась презентация слогана соревнований. «Игры, открытые для всех» — эта фраза стала девизом предстоящих Игр. Главный тренер олимпийской сборной России по гандболу 2016 года Евгений Трефилов жестко раскритиковал слоган, назвав его издевательством над Россией. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» не согласилась с мнением прославленного наставника, встав на защиту организаторов Игр, а четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что даже после возвращения России на международную спортивную арену к отечественным атлетам будет много вопросов из-за допинговых скандалов.

До старта летних Олимпийских игр в Париже осталось ровно два года. В честь этого организаторы Игр совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) провели пресс-конференцию, на которой объявили девиз предстоящих соревнований.

Слоганом парижской Олимпиады станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open). «Оступился и упал в ущелье»: погиб призер чемпионата России по борьбе 19-летний борец-вольник Ахмед Жилетежев, который входил в состав юниорской сборной России и сборной... 25 июля 15:12

Заслуженный тренер России по гандболу, тренер олимпийских чемпионок 2016 года Евгений Трефилов резко раскритиковал новый лозунг.

«Уже говорено-переговорено, что нас на Олимпиаду не пустят.

Этот слоган уже как издевательство идет и легкое помешательство. Уже все. Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать.

Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу», — сказал Трефилов в разговоре с РИА «Новости».

Важно отметить: на данный момент МОК не принял решения касательно будущего российской сборной на ОИ-2024. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сегодня заявил, что его организация продолжает числиться в МОК и готовиться к поездке в столицу Франции.

«Несмотря на все обстоятельства, ОКР является полноправным участником олимпийского движения. Мы продолжаем подготовку к Играм, а также ведем работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр», — написал Поздняков в своем Telegram-канале. «У нас много футболистов, не знающих правил»: «Краснодар» и «Спартак» спорят о судействе По итогам главной игры второго тура чемпионата России по футболу... 26 июля 14:27

Однако далеко не все выражают подобный оптимизм. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя новость о слогане ОИ-2024, заявила, что предстоящие Олимпийские игры пройдут без участия российских атлетов.

«Какой-то идиотский слоган. Но нам все равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», – сказала Тарасова в беседе с РИА «Новости».

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что девиз предстоящей Олимпиады позитивен и не настроен враждебно по отношению к России.

«Если бы сейчас не было всех событий, которые происходят, то как бы мы воспринимали этот слоган? Прекрасно. Действительно, Игры — они для всех, все спортсмены должны иметь возможность принимать в них участие. Ни у кого не должно быть никаких ограничений ни по национальным, ни по политическим причинам.

По своей сути, лозунг абсолютно правильный. Он общечеловеческий, гуманистический, про спорт. Не несет никакой дополнительной нагрузки. Но для нас он будет немного циничным и непоследовательным, если россиян до участия в Играх не допустят. Тогда получается, что Игры не для всех, а для тех, кого считают нужным до них допускать.

Понятно, что россияне смотрят на этот слоган под своим углом, но те, кто его придумывал, не закладывали никаких других смыслов в него. Это мы уже видим в нем злой умысел. Что есть все, а есть мы, и мы — не все», — заявила экс-спортсменка. Белорусская гимнастка потеряла сознание на турнире в Минске В Минске состоялся международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Белорусская... 25 июля 18:22

По ее мнению, на данный момент невозможно предположить будущее российских атлетов на Играх 2024 года.

«Пока об этом мы говорим только гипотетически, потому что еще никто не знает, как все будет через два года.

МОК старается всячески пресечь частные мнения о том, что россиян на Олимпиаде в Париже не будет. Они будут ждать разрешения ситуации на Украине и мирных переговоров, их итогов.

Поэтому сейчас никто не скажет, будут ли наши спортсмены на Играх. Под своим флагом, в нейтральном статусе или же вообще их не допустят. Ни один человек сейчас этого не скажет», — заключила Журова. «Колоссальное достижение»: Даниил Медведев 10 недель возглавляет мировой рейтинг Российский теннисист Даниил Медведев встретил десятую неделю во главе рейтинга АТР и обошел по этому... 25 июля 22:26

На три последние Олимпиады сборная России в привычном формате допущена не была. В 2018 году в Пхенчхане честь страны защищали Олимпийские атлеты из России (OAR). ОИ-2020 в Токио и Игры в Пекине Россия провела в нейтральном статусе из-за решения Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) по делу о махинациях с допинг-пробами, которое было вынесено в 2019 году.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что для полноценного возвращения России в мировой спорт необходимо полностью решить проблему с допингом.

«Я не думаю, что все это затянется. Все нормализуется. Важно сейчас наверстать то, что было упущено за последнее время — мы же остались без представительств в международных федерациях. Назовите мне хотя бы одну нашу национальную федерацию, которую сейчас уважают в мире? Надо восстанавливать свои права.

У нас теннисистка выиграла Уимблдон, выступая за Казахстан (Елена Рыбакина, — прим. «Газеты.Ru»). И потом на телевидении ее упрекнули в том, что она сменила спортивное гражданство. Она сидела, плакала. Так надо было Шамилю Тарпищеву (главе Федерации тенниса России) раньше думать. И таких примеров масса — и в биатлоне, и в легкой атлетике.

Мы сами сформировали негативное отношение к себе. Сколько допинговых скандалов у нас было? Игры открыты для всех — отлично, мы можем надеяться, что нас вернут в спортивную семью, время есть. Но ведь нам опять предъявят. И предъявят справедливо. И это никакой не политический заказ. Если в биатлоне более 30 допинговых дел, то чего вы хотите? И мы не ищем причину. А причина в нас самих», — заключил Тихонов.