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Лучшие фото церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на легендарном стадионе «Птичье гнездо» вместимостью в 91 тысячу человек прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр – 2022.

В параде атлетов приняла участие 91 страна-участница Олимпиады. Сборная России прошла под флагом Олимпийского комитета страны, так как российская символика запрещена на Играх из-за санкций, введенных после допинговых скандалов.

Церемонию посетил президент страны Владимир Путин, который поприветствовал российских спортсменов из почетной ложи.

В финале был зажжен олимпийский факел, который водрузили в центр большой снежинки, сложенной из названий всех стран-участниц Олимпиады.

Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил Игры открытыми.

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