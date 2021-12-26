Валиева улетела в космос, Трусова вернулась с четверными: как закончился чемпионат России

В последний день чемпионата России – 2022 решались судьбы медалей в двух видах – в спортивных парах и женском одиночном.

У спортивных пар золото завоевали действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, безупречный прокат которых не оставил шансов соперникам. На втором месте расположились действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Замкнули тройку лидеров ученики Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

У женщин развернулась жаркая борьба, в которой победу одержала блистательная Камила Валиева, набравшая больше 283 баллов. Сумма почти на 11 очков оказалась больше мирового рекорда, поставленного фигуристкой на Гран-при России. Серебро завоевала Александра Трусова, исполнившая три четверных прыжка, а третьей стала Анна Щербакова, которая упала с единственного элемента ультра-си в своей программе — четверного флипа.

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