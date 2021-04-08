Нога бога: Акинфееву — 35

8 апреля свой день рождения празднует вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев — ему исполняется 35 лет. Акинфеев начинал карьеру в столичном ЦСКА, за который играет до сих пор. С 2004 по 2018 годы выступал за национальную сборную, где тоже занимал пост капитана. В 2005 году был удостоен звания Заслуженного мастера спорта России.



Акинфеев за профессиональную карьеру по шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, семь раз завоевывал Суперкубок России, а в сезоне-2004/05 вместе с армейским клубом брал Кубок УЕФА. Кроме того, в составе национальной команды, он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также принимал участие в первенстве мира в 2014 году и домашнем чемпионате мира — 2018, дойдя со сборной до четвертьфинала. Он является самым молодым голкипером сборной России и ЦСКА за всю историю. Акинфеев также возглавляет Клуб Льва Яшина, зимой 2018 года став первым голкипером в истории советского и российского футбола, сыгравшим 300 матчей «на ноль».



Несмотря на статус главного российского вратаря последнего десятилетия, в его карьере происходили многочисленные падения. Акинфееву принадлежит антирекорд Лиги чемпионов – он пропускал 43 матча подряд. За эту серию и пропущенный гол от сборной Южной Кореи в матче ЧМ-2014 он регулярно подвергался критике со стороны болельщиков. Его образ в какой-то момент стал карикатурным, однако с тех пор в России так и не появился более сильный голкипер, способный забрать у Акинфеева звание лучшего отечественного вратаря.