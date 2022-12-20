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«Эвакуируют вертолетом». Как аргентинская сборная вернулась в Буэнос-Айрес

На улицах аргентинской столицы Буэнос-Айреса уже собралось около трех миллионов человек, их число продолжает расти. Все эти люди ждут главных национальных героев этого года – сборную по футболу во главе с Лионелем Месси вместе с чемпионским кубком.

Сейчас в Аргентине начало вечера, в центре столицы должен пройти официальный чемпионский парад. Однако местные власти уже сообщили, что футболисты, скорее всего, не доедут до него – из-за толп людей автобусы продвигаются слишком медленно. Поэтому чемпионов хотят эвакуировать на вертолетах.

Месси с остальной сборной прилетел в Буэнос-Айрес ночью в 2.20 по местному времени (8.20 мск). В аэропорту их встречали десятки тысяч фанатов с красной ковровой дорожкой и музыкой. После этого футболисты сразу отправились на специальном автобусе в торжественную поездку по улицам города, а затем их развезли по домам, чтобы через несколько часов снова собрать на параде.

Как в столице Аргентины встречали чемпионов мира — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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