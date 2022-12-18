Аргентина — чемпион мира 2022: как это было

В финальном матче на стадионе «Лусаил Айконик» против аргентинцев играла сборная Франции, которая подошла к этой игре в статусе действующих чемпионов мира. Счет на 23-й минуте игры открыл нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти после фола Усмана Дембеле. Спустя 13 минут южноамериканская сборная увеличила преимущество усилиями Анхеля Ди Марии.

За 10 минут до конца основного времени встречи Килиан Мбаппе сначала с пенальти сократил отставание в счете, а через минуту сравнял счет, переведя игру в дополнительное время.

На 109-й минуте матча Лионель Месси оформил дубль, успев на добивание после удара Лаутаро Мартинеса, а за три минуты до окончания игры Мбаппе с точки оформил хет-трик. В послематчевой серии пенальти южноамериканская сборная оказалась точнее — 4:2. Для Аргентины эта победа на мировых первенствах стала третьей в истории и первой с 1986-го года.

Как команда Лионеля Месси выиграла лучший финальный матч в истории ЧМ — в фотогалерее «Газеты.Ru».