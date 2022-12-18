18 декабря 2022, 22:38
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Аргентина — чемпион мира 2022: как это было
В финальном матче на стадионе «Лусаил Айконик» против аргентинцев играла сборная Франции, которая подошла к этой игре в статусе действующих чемпионов мира. Счет на 23-й минуте игры открыл нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти после фола Усмана Дембеле. Спустя 13 минут южноамериканская сборная увеличила преимущество усилиями Анхеля Ди Марии.
За 10 минут до конца основного времени встречи Килиан Мбаппе сначала с пенальти сократил отставание в счете, а через минуту сравнял счет, переведя игру в дополнительное время.
На 109-й минуте матча Лионель Месси оформил дубль, успев на добивание после удара Лаутаро Мартинеса, а за три минуты до окончания игры Мбаппе с точки оформил хет-трик. В послематчевой серии пенальти южноамериканская сборная оказалась точнее — 4:2. Для Аргентины эта победа на мировых первенствах стала третьей в истории и первой с 1986-го года.
Как команда Лионеля Месси выиграла лучший финальный матч в истории ЧМ — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе по время финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре, 18 декабря 2022 года
Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
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Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе после забитого пенальти в финальном матче чемпионата мира, 18 декабря 2022 года
Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
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Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Французский футболист Килиан Мбаппе перед пенальти во время финального матча со сборной Аргентины, 18 декабря 2022 года
Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Французский футболист Килиан Мбаппе во время финального матча со сборной Аргентины, 18 декабря 2022 года
Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
Во время финального матча между сборными Аргентины и Франции, 18 декабря 2022 года
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