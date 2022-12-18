Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Губернатор Гладков: поселок Красная Яруга попал под обстрел 23:41
Бирюков: в Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы... 23:35
В Краснодаре загорелось трехэтажное здание на площади... 23:34
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», оформив свое... 23:30
Politico: администрация Байдена пытается договориться... 23:29
Экс-тренер «Спартака» Гладилин назвал Месси величайшим... 23:18
Экс-тренер «Спартака» Гладилин: судьба повернулась... 23:16
В Пулково самолет остановили на взлетной полосе из-за... 23:14
Минск считает угрозой своей безопасности заявления в Польше... 23:13
Месси ответил на вопрос о продолжении выступления... 23:11
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Аргентина — чемпион мира 2022: как это было

В финальном матче на стадионе «Лусаил Айконик» против аргентинцев играла сборная Франции, которая подошла к этой игре в статусе действующих чемпионов мира. Счет на 23-й минуте игры открыл нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти после фола Усмана Дембеле. Спустя 13 минут южноамериканская сборная увеличила преимущество усилиями Анхеля Ди Марии.

За 10 минут до конца основного времени встречи Килиан Мбаппе сначала с пенальти сократил отставание в счете, а через минуту сравнял счет, переведя игру в дополнительное время.

На 109-й минуте матча Лионель Месси оформил дубль, успев на добивание после удара Лаутаро Мартинеса, а за три минуты до окончания игры Мбаппе с точки оформил хет-трик. В послематчевой серии пенальти южноамериканская сборная оказалась точнее — 4:2. Для Аргентины эта победа на мировых первенствах стала третьей в истории и первой с 1986-го года.

Как команда Лионеля Месси выиграла лучший финальный матч в истории ЧМ — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 298-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 298-й день
«Отдать солдатам приказ отступить». В ФРГ нашли способ прекратить конфликт на Украине
Глава МИД ФРГ Бербок выступила против прекращения конфликта на Украине на условиях Москвы
«Создавайте свое». Путин пожелал участникам «Движение первых» никому не подражать
Путин выразил уверенность, что «большие перемены» в России и мире приведут к лучшему
Путин по телефону поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ по футболу
В Пулково самолет остановили на взлетной полосе из-за инцидента с пассажиром
Пушилин: скончался пациент, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы в Донецке
Обозреватель Advance Роша: поставки ЗРК Patriot на Украину позволят россиянам изучить их
Новости
Губернатор Гладков: поселок Красная Яруга попал под обстрел
Бирюков: в Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков
В Краснодаре загорелось трехэтажное здание на площади 400 квадратных метров
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», оформив свое 201-е очко в НХЛ
Politico: администрация Байдена пытается договориться с республиканцами о помощи Украине
Экс-тренер «Спартака» Гладилин назвал Месси величайшим футболистом мира
Экс-тренер «Спартака» Гладилин: судьба повернулась к Месси лицом
Все новости
ВСУ обстреляли Белгород, восемь человек ранены, один погиб
Глава Белгородской области Гладков сообщил об одном погибшем и 8 раненых после обстрела ВСУ
«Поддерживают терроризм». Посол ЦАР обвинил Францию в причастности к взрыву в «Русском доме»
Посол ЦАР в Москве ответил на слова главы МИД Франции о взрыве в «Русском доме»
«Это мировая война»: папа Римский не верит в скорое завершение конфликта на Украине
Папа Римский Франциск назвал конфликт на Украине мировой войной
«Банши Инишерина» Мартина Макдоны: это все, что останется после меня
Рецензия на фильм Мартина Макдоны «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном
«У нас не было колебаний». В Киеве признали попытку покушения на главу Генштаба РФ
NYT: США пытались отговорить Украину от покушения на начальника Генштаба РФ Герасимова
Муж захотел «гулять не таясь» и предложил открытый брак
Коуч из Москвы – о сложностях семейной жизни
В Москве прошел сильнейший снегопад со времен Великой Отечественной
Тест: угадайте, как называются эти забавные звери
Ответьте на семь вопросов о самых милых существах на планете
«С учетом потерь время для переговоров давно пришло». Шольц назвал три главных принципа ФРГ
Шольц рассказал, как Берлин будет действовать в вопросах поставок оружия Киеву в 2023 году
В Москве избили замглавы департамента ЖКХ. Нападавший перепутал его с другим человеком
112: неизвестный напал на замруководителя столичного департамента ЖКХ Павла Калтурина
Доброта без границ
Как волонтеры помогают людям в период СВО
«Вино на высоте»: «Аэрофлот» выбирает российские вина на борт
«Аэрофлот» провел дегустацию в рамках Российского винодельческого форума
«Не разжигал он вражды и розни». Слова Красовского о сожжении украинских детей проверят в МВД
Московский депутат Ступин сообщил, что СК не стал проверять высказывания Антона Красовского

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+