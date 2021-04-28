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Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Болельщики &laquo;Авангарда&raquo; радуются забитой шайбе в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Болельщики &laquo;Авангарда&raquo; радуются забитой шайбе в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В центре: Илья Ковальчук окунает медаль в кубок с шампанским, 28 апреля 2021 года Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В центре: Илья Ковальчук окунает медаль в кубок с шампанским, 28 апреля 2021 года
Игрок ПХК ЦСКА Андрей Светлаков (слева) и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Сергей Толчинский в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Игрок ПХК ЦСКА Андрей Светлаков (слева) и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Сергей Толчинский в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Кирилл Семенов (в центре) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Кирилл Семенов (в центре) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Шайба в воротах ЦСКА в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва). Справа налево: игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Кирилл Семенов, игрок ПХК ЦСКА Артем Сергеев, игрок ПХК ЦСКА Клас Дальбек, вратарь ПХК ЦСКА Ларс Юханссон, 28 апреля 2021 года Шайба в воротах ЦСКА в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва). Справа налево: игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Кирилл Семенов, игрок ПХК ЦСКА Артем Сергеев, игрок ПХК ЦСКА Клас Дальбек, вратарь ПХК ЦСКА Ларс Юханссон, 28 апреля 2021 года
Шайба в воротах команды ЦСКА в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Шайба в воротах команды ЦСКА в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Андрей Стась и игрок ПХК ЦСКА Брендан Лайпсик (на первом плане справа налево) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Андрей Стась и игрок ПХК ЦСКА Брендан Лайпсик (на первом плане справа налево) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва), 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Клим Костин и тренеры радуются победе в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва). На втором плане в центре: главный тренер ХК &laquo;Авангард&raquo; Боб Хартли, 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Клим Костин и тренеры радуются победе в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между командами ХК &laquo;Авангард&raquo; (Омск) и ПХК ЦСКА (Москва). На втором плане в центре: главный тренер ХК &laquo;Авангард&raquo; Боб Хартли, 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Дамир Шарипзянов с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Дамир Шарипзянов с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Главный тренер ХК &laquo;Авангард&raquo; Боб Хартли и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Илья Ковальчук с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Главный тренер ХК &laquo;Авангард&raquo; Боб Хартли и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Илья Ковальчук с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Слева: главный тренер Боб Хартли пьет шампанское из кубка, 28 апреля 2021 года Команда ХК &laquo;Авангард&raquo; празднует победу в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Слева: главный тренер Боб Хартли пьет шампанское из кубка, 28 апреля 2021 года
Игроки ХК &laquo;Авангард&raquo; фотографируются с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Игроки ХК &laquo;Авангард&raquo; фотографируются с наградой после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; целует награду после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; целует награду после победы в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги, 28 апреля 2021 года
Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Алексей Емелин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Континентальной хоккейной лиги. Алексей Морозов и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Илья Ковальчук (слева направо) фотографируются с наградой после победы в Кубке Гагарина КХЛ, 28 апреля 2021 года Игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Алексей Емелин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Континентальной хоккейной лиги. Алексей Морозов и игрок ХК &laquo;Авангард&raquo; Илья Ковальчук (слева направо) фотографируются с наградой после победы в Кубке Гагарина КХЛ, 28 апреля 2021 года

«Авангард» впервые выиграл Кубок Гагарина

Омский «Авангард» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Это был третий финал для омского клуба и второй под руководством Боба Хартли. Два года назад «ястребы» уступили московскому ЦСКА, который на этот раз обыграли.

По ходу серии «Авангард» уступал со счетом 1-2, но смог выиграть три встречи подряд и завоевать трофей. Боб Хартли стал вторым после Майка Кинэна наставником, выигравшим за карьеру в качестве тренера и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.

Самым ценным игроком плей-офф был признан лучший бомбардир омичей Сергей Толчинский, еще в прошлом сезоне выступавший за ЦСКА.
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