«Авангард» впервые выиграл Кубок Гагарина

Омский «Авангард» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Это был третий финал для омского клуба и второй под руководством Боба Хартли. Два года назад «ястребы» уступили московскому ЦСКА, который на этот раз обыграли.



По ходу серии «Авангард» уступал со счетом 1-2, но смог выиграть три встречи подряд и завоевать трофей. Боб Хартли стал вторым после Майка Кинэна наставником, выигравшим за карьеру в качестве тренера и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.



Самым ценным игроком плей-офф был признан лучший бомбардир омичей Сергей Толчинский, еще в прошлом сезоне выступавший за ЦСКА.