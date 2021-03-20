В пузыре, без флага и гимна: российские фигуристы поехали на ЧМ

Российские фигуристы отправились на чемпионат мира в Стокгольм, турнир пройдет с 22 по 28 марта. В столицу Швеции россияне в составе 55 человек, в число которых вошли непосредственно спортсмены, их тренеры, а также представители медицинского штаба и делегаты сборной, улетели специальным чартерным рейсом.



Грядущий мировой форум по фигурному катанию станет особенным. Во-первых, чемпионат станет первым за последние два года, так как прошлый турнир, который должен был пройти в Монреале, Международный союз конькобежцев (ИСУ) после ряда переносов все же был вынужден окончательно отменить по причине пандемии коронавируса.



Учитывая тот факт, что риск распространения COVID-19 актуален и по сей день, турнир в Стокгольме до последнего был под вопросом: лишь в конце января этого года ИСУ подтвердил, что соревнования состоятся в запланированные сроки. По соображениям безопасности чемпионат пройдет в формате так называемого «пузыря». Согласно регламенту, турнир будет проведен в закрытом режиме, в рамках которого спортсмены будут «заперты» в своих гостиницах. Покинуть отель фигуристы смогут только для того, чтобы отправиться на ледовую арену на тренировку и на сами соревнования. Также всех участников первенства будут регулярно тестировать на коронавирус, и в случае выявления положительных или сомнительных результатов анализов спортсмен будет помещен на карантин.



Подобный формат в нынешних условиях пандемии использовался уже неоднократно. Например, в Нидерландах, где уже прошли мировые форумы по конькобежному спорту и шорт-треку. Именно пример голландцев ИСУ использует и в Стокгольме. «Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов», — отметил незавидное положение фигуристов генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФКККР) Александр Коган в интервью ТАСС.



Помимо «закрытости», российские фигуристы в Стокгольме столкнутся и с другими трудностями. Так, россияне не смогут использовать национальную символику из-за декабрьского вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) встал на сторону первого и признал вину РУСАДА в допинговых махинациях. Согласно требованиям суда, отечественные фигуристы выступят на чемпионате мира в качестве команды ФФККР. Причем в названии российской команды будет использована именно английская аббревиатура FSFR, так как полное наименование «Figure skating federation of Russia» также находится под запретом.



Вместо национального гимна в качестве музыкального сопровождения награждения отечественных фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Эта мелодия уже звучала во время церемонии награждения представителей сборной России по конькобежному спорту и шорт-треку в Нидерландах.



Состав российской команды по фигурному катанию выглядит следующим образом:

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова;

Спортивные пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов;

Танцевальные пары: Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.