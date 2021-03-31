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Российский хоккеист, легионер, выступающий в Национальной хоккейной лиге США, Павел Буре с поклонницами, 1995 год Российский хоккеист, легионер, выступающий в Национальной хоккейной лиге США, Павел Буре с поклонницами, 1995 год
Хоккеист Павел Буре на льду, 1986 год Хоккеист Павел Буре на льду, 1986 год
Нападающий хоккейной команды ЦСКА Павел Буре на скамейке запасных, 1991 год Нападающий хоккейной команды ЦСКА Павел Буре на скамейке запасных, 1991 год
Хоккеист Павел Буре во время игры между хоккейными командами ЦСКА и &laquo;Химик&raquo; Воскресенск, 1991 год Хоккеист Павел Буре во время игры между хоккейными командами ЦСКА и &laquo;Химик&raquo; Воскресенск, 1991 год
Нападающий команды ЦСКА (Москва) по хоккею с шайбой Павел Буре, 1991 год Нападающий команды ЦСКА (Москва) по хоккею с шайбой Павел Буре, 1991 год
Пловец Владимир Буре с сыновьями, хоккеистами Валерием и Павлом, 1991 год Пловец Владимир Буре с сыновьями, хоккеистами Валерием и Павлом, 1991 год
Нападающий хоккейной команды ЦСКА Павел Буре, 1991 год Нападающий хоккейной команды ЦСКА Павел Буре, 1991 год
Хоккеист Павел Буре с отцом, пловцом Владимиром Буре, 1996 год Хоккеист Павел Буре с отцом, пловцом Владимиром Буре, 1996 год
Хоккеист Павел Буре, 1996 год Хоккеист Павел Буре, 1996 год
Президент России Борис Ельцин и капитан сборной команды России по хоккею Павел Буре на церемонии вручения правительственных наград в Кремле, 1998 год Президент России Борис Ельцин и капитан сборной команды России по хоккею Павел Буре на церемонии вручения правительственных наград в Кремле, 1998 год
Хоккеист Павел Буре с матерью Татьяной, 1998 год Хоккеист Павел Буре с матерью Татьяной, 1998 год
Хоккеист Павел Буре на съемках клипа Кати Лель в Москве, 2003 год Хоккеист Павел Буре на съемках клипа Кати Лель в Москве, 2003 год
Хоккеист Павел Буре на теннисном турнире &laquo;Звезды тенниса и хоккея&raquo; в Сочи, 2014 год Хоккеист Павел Буре на теннисном турнире &laquo;Звезды тенниса и хоккея&raquo; в Сочи, 2014 год
Хоккеист Павел Буре и президент России Владимир Путин во время гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, 2015 год Хоккеист Павел Буре и президент России Владимир Путин во время гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, 2015 год
Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре перед началом предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади, 2019 год Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре перед началом предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади, 2019 год

Русская Ракета: Павлу Буре — 50

31 марта свой юбилей отмечает легенда российского хоккея Павел Буре – нападающему исполняется 50 лет.

Он забросил свою первую шайбу за основную команду ЦСКА уже на четвертой минуте в дебютном матче. В 1989 году стал чемпионом СССР, а спустя пару лет выдал блестящий сезон, набрав 46 очков в 44 играх, и уехал за океан. Буре в своем первом сезоне стал самым высокооплачиваемым россиянином в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписав контракт с «Ванкувер Кэнакс».

Его прозвали на Западе Русской Ракетой за невероятную скорость на льду. Корреспондент газеты «Ванкувер Сан» описал дебют Буре в НХЛ следующим образом: «Это быстрейший продукт Советского Союза с тех пор, как появился «Спутник». Впоследствии он был включен в список 100 лучших игроков за всю историю НХЛ, куда, помимо него, попали всего трое россиян – Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

Он является единственным российским игроком, за которым закрепили игровой номер в НХЛ: клуб «Ванкувер Кэнакс», в составе которого Буре провел семь лет, вывел из обращения «десятку» в знак признательности к нападающему. К сожалению, завоевать главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли – нападающий не сумел, но был очень близок к нему. В 1994 году он вывел «Ванкувер» в финал Кубка Стэнли, забросив в том розыгрыше плей-офф 16 шайб и отдав 15 результативных передач. Это был новый рекорд клуба по количеству очков в плей-офф. «Ванкувер» тогда уступил в финальной серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4 по встречам), но Буре так ярко проявил себя, что получил новый пятилетний контракт на сумму $24,5 млн.

Дальнейшую карьеру Русской Ракеты НХЛ сильно испортили травмы. Из-за них он покинул «Ванкувер» и тренировался какое-то время в ЦСКА. Затем нападающему удалось вернуться в НХЛ, поиграть несколько лет во «Флориде Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и дважды стать лучшим снайпером сезона.

Кубок Стэнли Буре так и не завоевал, но был признан фанатами «Флориды» и «Ванкувера» лучшим в истории своих клубов в опросе известного телеканала NBC Sports. В составе сборной СССР, а затем России нападающий стал чемпионом мира, Европы, а также бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр. Он завершил карьеру в 2005 году в возрасте 34 лет из-за хронической травмы колена.
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