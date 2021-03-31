Русская Ракета: Павлу Буре — 50

31 марта свой юбилей отмечает легенда российского хоккея Павел Буре – нападающему исполняется 50 лет.



Он забросил свою первую шайбу за основную команду ЦСКА уже на четвертой минуте в дебютном матче. В 1989 году стал чемпионом СССР, а спустя пару лет выдал блестящий сезон, набрав 46 очков в 44 играх, и уехал за океан. Буре в своем первом сезоне стал самым высокооплачиваемым россиянином в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписав контракт с «Ванкувер Кэнакс».



Его прозвали на Западе Русской Ракетой за невероятную скорость на льду. Корреспондент газеты «Ванкувер Сан» описал дебют Буре в НХЛ следующим образом: «Это быстрейший продукт Советского Союза с тех пор, как появился «Спутник». Впоследствии он был включен в список 100 лучших игроков за всю историю НХЛ, куда, помимо него, попали всего трое россиян – Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.



Он является единственным российским игроком, за которым закрепили игровой номер в НХЛ: клуб «Ванкувер Кэнакс», в составе которого Буре провел семь лет, вывел из обращения «десятку» в знак признательности к нападающему. К сожалению, завоевать главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли – нападающий не сумел, но был очень близок к нему. В 1994 году он вывел «Ванкувер» в финал Кубка Стэнли, забросив в том розыгрыше плей-офф 16 шайб и отдав 15 результативных передач. Это был новый рекорд клуба по количеству очков в плей-офф. «Ванкувер» тогда уступил в финальной серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-4 по встречам), но Буре так ярко проявил себя, что получил новый пятилетний контракт на сумму $24,5 млн.



Дальнейшую карьеру Русской Ракеты НХЛ сильно испортили травмы. Из-за них он покинул «Ванкувер» и тренировался какое-то время в ЦСКА. Затем нападающему удалось вернуться в НХЛ, поиграть несколько лет во «Флориде Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и дважды стать лучшим снайпером сезона.



Кубок Стэнли Буре так и не завоевал, но был признан фанатами «Флориды» и «Ванкувера» лучшим в истории своих клубов в опросе известного телеканала NBC Sports. В составе сборной СССР, а затем России нападающий стал чемпионом мира, Европы, а также бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр. Он завершил карьеру в 2005 году в возрасте 34 лет из-за хронической травмы колена.