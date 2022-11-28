Переворачивали машины, жгли самокаты: как Брюссель пережил победу Марокко и поражение Бельгии

Матч Марокко — Бельгия в рамках Чемпионате Мира закончился со счетом 2:0.

Многочисленные выходцы из Марокко, проживающие в Брюсселе, после игры вышли на улицу отметить победу своей национальной сборной. Коренные жители бельгийской столицы, расстроенные поражением, также вышли из домов. Город захлестнули погромы, в которых участвовали и те, и другие.

По информации NBC News, футбольные фанаты жгли файеры и били автомобили .

В районах, где в основном живут мигранты, владельцы магазинов и кафе заранее заколотили двери и окна. Фанаты громили все, что попадалось под руки — поджигали, били дубинками, камнями, переворачивали машины и валили светофоры.

Полиции Брюсселя пришлось применить против погромщиков дубинки и водометы. В итоге 10 человек задержали.

В больницы города поступили пострадавшие при погромах люди. Среди них – бельгийский журналист, которому одна из запущенных хулиганами петард угодила в лицо.