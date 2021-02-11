Разрушитель ракеток, надежда России: Даниилу Медведеву — 25

11 февраля свой день рождения празднует российский теннисист Даниил Медведев — ему исполняется 25 лет. Впервые Медведев громко заявил о себе заявил в 2018-м, когда завоевал три титула ATP в одиночном разряде и попал в первую двадцатку рейтинга. На следующий год молодой спортсмен добавил в копилку достижений два трофея на «Мастерсах», а в 2020-м Медведев ему покорился «Мастерс» в Париже, а также теннисист одержал главную победу в карьере, став лучшим в Финале ATP Тура, и благодаря этому закончил год в статусе четвертой ракетки мира. Медведев считается не только одним из наиболее талантливых теннисистов России, но и самым эмоциональным: спортсмен известен склонностью к разбиванию ракеток в случае неудач на выступлениях.