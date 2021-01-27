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В Омске убит 21-летний футболист
На 22-м году жизни в Омске трагически погиб бывший футболист ФК «Иртыш» Егор Дробыш, об этом сообщается на странице клуба «ВКонтакте».
Источник «Нового Омска» утверждает, что молодой человек мог быть убит. Тело игрока обнаружили с множественными колото-резаными ранами, он скончался на месте. Еще один человек был доставлен в больницу — он находится в реанимации. По одной из версии, которые рассматривает следствие, на Дробыша и его товарища ночью 27 января напали на улице и нанесли им несколько ножевых ранений.
Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону, по факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемые пока не найдены.
Источник «Нового Омска» утверждает, что молодой человек мог быть убит. Тело игрока обнаружили с множественными колото-резаными ранами, он скончался на месте. Еще один человек был доставлен в больницу — он находится в реанимации. По одной из версии, которые рассматривает следствие, на Дробыша и его товарища ночью 27 января напали на улице и нанесли им несколько ножевых ранений.
Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону, по факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемые пока не найдены.