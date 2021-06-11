В Риме начался Чемпионат Европы по футболу

11 июня стартовал чемпионат Европы – 2020. В Риме на арене «Стадио Олимпико» состоялась красочная церемония открытия, которая началась с того, что Две легенды итальянского футбола — Франческо Тотти и Сандро Неста — в центре поля всех поздравили со стартом турнира. Их сменил духовой оркестр.



Не обошлось в церемонии и без компьютерной графики. Вместе с обычными шарами, символизирующими все страны-участницы европейского первенства, в небо над Римом взмыли компьютерные шары. Одним из приглашенных гостей церемонии стал знаменитый тенор Андреа Бочелли продолжит концертную программу исполнением части одной из оперы Пуччини. А после прозвучало онлайн-исполнение гимна турнира, песни «Все мы люди», которую исполнили известный диджей Мартин Гаррикс вместе с солистами U2 Боно и Эджем, не находясь на стадионе.



После этого сразу же начался матч-открытие. Первую встречу на чемпионате Европы – 2020 проводят сборные Турции и Италии.