Самые яркие болельщики ЧМ-2022 в Катаре

2 декабря завершится групповой этап чемпионата мира по футболу-2022. Всего в мундиале принимают участие 32 сборные, в плей-офф пройдут 16 команд.

Катар впервые проводит у себя мировое первенство по футболу, которое продлится до 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт». Матчи турнира проходят на восьми стадионах.

Из-за жаркого лета в Катаре было решено провести соревнования зимой. Все арены оборудованы системами кондиционирования, так как даже в ноябре температура воздуха достигает 30 градусов.

Поддержать свои национальные сборные прибыли десятки тысяч болельщиков со всего света. Многие из них надевают на матчи национальные наряды и костюмы.

Самые заметные, креативные и экстравагантные болельщики чемпионата мира – в фотогалерее «Газеты.Ru».