Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Столтенберг назвал задачей НАТО предотвращение выхода военных действий... 19:17
Популярный футболист стал боевиком в новой игре 19:17
Роналду рискует пропустить следующий матч сборной Португалии... 19:14
The Sun: любители британской буханки недовольны тем, что ЮНЕСКО... 19:13
Столтенберг: Китай представляет угрозу безопасности НАТО, но не... 19:12
Ученые раскрыли загадку воспаления мозга при болезни Альцгеймера 19:06
Хирурга лишили лицензии после операции, ослепившей пациентку 19:06
«Лукойл» возобновил переговоры с американской Crossbridge Energy... 19:02
Планетологи выяснили, что в прошлом огромный астероид вызвал... 19:01
Минфин США: ЕС сумеет согласовать потолок цен на нефть РФ... 19:01
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Самые яркие болельщики ЧМ-2022 в Катаре

2 декабря завершится групповой этап чемпионата мира по футболу-2022. Всего в мундиале принимают участие 32 сборные, в плей-офф пройдут 16 команд.

Катар впервые проводит у себя мировое первенство по футболу, которое продлится до 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт». Матчи турнира проходят на восьми стадионах.

Из-за жаркого лета в Катаре было решено провести соревнования зимой. Все арены оборудованы системами кондиционирования, так как даже в ноябре температура воздуха достигает 30 градусов.

Поддержать свои национальные сборные прибыли десятки тысяч болельщиков со всего света. Многие из них надевают на матчи национальные наряды и костюмы.

Самые заметные, креативные и экстравагантные болельщики чемпионата мира – в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 281-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 281-й день
Приговор оглашали шесть дней. Миллиардеров Магомедовых отправили в колонию строгого режима
Суд приговорил владельца «Суммы» Магомедова к 19 годам колонии строгого режима
«Обнаружены два обгоревших тела». В Армении разбился самолет с российскими пилотами
При крушении самолета Beechcraft 55 в Армении погибли двое россиян
Минобороны сообщило о взятии ВС России под контроль Курдюмовки в ДНР
Путин: компании, продающие бизнес в РФ за доллар, хотят вернуться
РБК: новым главой «Почты России» станет бывший глава «Национальной лотереи» Михаил Волков
Белгородский губернатор Гладков: село Муром целый день находится под обстрелом
Новости
Роналду рискует пропустить следующий матч сборной Португалии на ЧМ
The Sun: любители британской буханки недовольны тем, что ЮНЕСКО признало наследием багет
Столтенберг: Китай представляет угрозу безопасности НАТО, но не является противником альянсу
Ученые раскрыли загадку воспаления мозга при болезни Альцгеймера
Хирурга лишили лицензии после операции, ослепившей пациентку
«Лукойл» возобновил переговоры с американской Crossbridge Energy Partners о НПЗ в Италии
Планетологи выяснили, что в прошлом огромный астероид вызвал мегацунами на Марсе высотой 250 метров
Все новости
Шесть посылок со взрывчаткой за два дня. В Испании расследуют покушения на политиков и военных
Конверт со взрывчаткой получили в посольстве США в Испании
«Мать все видела в окно». Трехлетний ребенок погиб при взрыве авто в Волгограде
Трехлетний ребенок погиб после взрыва автомобиля в Волгограде
«Отменить суверенный иммунитет». Киев предложил ЕС способ конфискации активов Банка России
WSJ: ЕС не может конфисковать замороженные средства ЦБ РФ для передачи Украине
«Бизнеса как обычно не будет»: Лавров заявил, что Россия и Запад никогда не помирятся
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не просила Киев о переговорах
«Мы сможем вживить чип человеку». Маск показал, как обезьянка силой мысли напечатала вопрос
Илон Маск анонсировал планы вживить первый нейрочип человеку через полгода
Стратегический «невидимка» шестого поколения
В США впервые продемонстрируют новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider
Лосось, Сырник и Генри Киссинджер: кто живет дома у сотрудников редакции «Газеты.Ru»
«Военного победителя не будет». Экс-глава ЦРУ рассказал, как закончится конфликт на Украине
Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус: кризис на Украине закончится переговорами с Россией
Интервью с актером Вячеславом Чепурченко — о триллере «Омут» и работе с Олегом Табаковым
Актер Вячеслав Чепурченко рассказал о своей роли в фильме «Омут»
Франция решила судить Россию на трибунале «за преступления, совершенные на Украине»
МИД Франции сообщил о создании трибунала для расследования действий России на Украине
«Расстрелять! Уничтожить!» Как Хрущев «громил» выставку авангардистов в Манеже
60 лет назад состоялся скандальный визит Хрущева на выставку авангардистов
Переходим на зеленый. Как выстроена система экопросвещения в Москве
Московский Департамент ЖКХ и ГУП «Экотехпром» проводят в столице эколого-просветительские мероприятия
МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?», адвоката и иноагента Илью Новикова
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова, живущего в Киеве с 2021 года

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+