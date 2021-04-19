«Позор вам»: футбольные фанаты выступили против Суперлиги

В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе произошел глобальный переворот, в рамках которого инициативная группы объявила о создании Суперлиги. Ее участниками и основателями стали топ-клубы Англии, Италии и Испании: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус». Также к ним перед началом первого сезона должны присоединиться еще три команды, соревнования стартуют тогда, когда это станет возможным. Планируется, что это произойдет в августе 2021 года.



Цель основателей Суперлиги заключается в улучшении финансовой составляющей клубов, которые потерпели серьезные убытки из-за коронавируса. Отмечается, что главным инвестором станет американский банк JP Morgan, который готов выделить до $6 млрд. Каждый из 12 членов-учредителей лиги получит до €350 млн, а единовременный платеж для всех составит €3,5 млрд.



Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с рядом национальных футбольных федераций выступил против создания Суперлиги, а ее клубы-участники будут исключены из еврокубков и своих национальных первенств. Также санкции коснутся и футболистов, выступающих за команды Суперлиги: им запретят играть за свои национальные сборные на международных турнирах. В ответ на это клубы Суперлиги выступили с намерением оспорить данные запреты в суде.



Особенно негативно на создание Суперлиги отреагировали болельщики. Фанаты многих топ-клубов Европы, в том числе и тех, кто заявился в Суперлигу, устроили акции протеста на улицах своих городов. Самые главные кадры — в фотогалерее «Газеты.Ru».