Легенда «Спартака»: скончался футболист и тренер Георгий Ярцев

В Москве на 75-м году жизни скончался знаменитый советский футболист и российский тренер Георгий Ярцев.

Нападающий заиграл на элитном уровне в чемпионате СССР только в 28 лет, но все равно успел провести яркую карьеру и стать одним из знаковых футболистов московского «Спартака».

С красно-белыми он в 1977 году выиграл первую лигу Советского Союза, а уже в 1979 завоевал чемпионский титул высшего дивизиона чемпионата СССР. В следующем году он взял с командой серебряные медали, после чего доигрывал в «Локомотиве» и «Москвиче». За «Спартак» форвард провел 116 матчей и забил 55 мячей.

На счету Ярцева в его спартаковском периоде также пять матчей за сборную СССР, а после окончания игровой карьеры он работал в ставшем родным клубе сначала помощником Олега Романцева, а затем и главным тренером.

Ярцев принял руководство красно-белыми, когда Романцев решил сосредоточиться на руководстве национальной сборной и сенсационно в 1996 году привел молодую команду, потерявшую многих лидеров, к чемпионскому титулу.

Уже после Ярцев вернулся к должности помощника главного тренера «Спартака» при Романцеве, затем возглавлял московские «Динамо» с «Торпедо» и волгоградский «Ротор», а с 2003 по 2005 год был главным тренером сборной России.