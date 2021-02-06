Главная по керлингу: Анне Сидоровой — 30

6 февраля юбилей празднует российская керлингистка, заслуженный мастер спорта Анна Сидорова. Ей исполняется 30 лет. В детстве Анна занималась фигурным катанием, но из-за травмы перешла в керлинг. Дебютировала на международных соревнованиях спортсменка в 2008, а уже на следующий год стала скипом сборной среди смешанных команд. Позднее дебютировала за основную команду и привела Россию к множеству наград: четыре бронзы и одно серебро чемпионата мира; два золота, одно серебро и бронза первенства Европы; два золота и серебро Универсиады. Сидорова также восемь раз выигрывала чемпионат России и, наконец, была участницей Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.