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Валиева праздновала рекорд, Туктамышева забылась в чувственном танго: лучшие фото Гран-при

Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России с новым мировым рекордом — 87,42 балла. На второй строчке оказалась Елизавета Туктамышева с результатом 80,10 балла. Майя Хромых упала с прыжка и получила лишь 64,72 балла, заняв пятое место.

Все российские мужчины допустили ошибки и не смогли попасть в тройку по итогам коротких прокатов. Михаил Коляда стал четвертым (84,48 балла), Евгений Семененко – седьмым (81,00), а Марк Кондратюк – 11-м (74,16 балла).

В танцах на льду действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили 86,81 балла и стали лидерами.

В соревнованиях спортивных пар действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли лишь второе место (73,64 балла). Первыми стали другие россияне — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (73,91).

Третье место занял еще один российский дуэт — Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (69,39).

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