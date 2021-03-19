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Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции после поединка с временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena, Абу-Даби, 2019 год Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции после поединка с временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena, Абу-Даби, 2019 год
Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов во время тренировки в Москве, 2017 год Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов во время тренировки в Москве, 2017 год
Президент России Владимир Путин и чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи, 2019 год Президент России Владимир Путин и чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи, 2019 год
Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года
Хабиб Нурмагомедов фотографируется с болельщиком после пресс-конференции накануне чемпионата Gorilla Fighting Championship в Краснодаре, 2019 год Хабиб Нурмагомедов фотографируется с болельщиком после пресс-конференции накануне чемпионата Gorilla Fighting Championship в Краснодаре, 2019 год
Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время чествования перед началом матча 11-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК &laquo;Анжи&raquo; (Махачкала) и ПФК ЦСКА (Москва), 2018 год Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время чествования перед началом матча 11-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК &laquo;Анжи&raquo; (Махачкала) и ПФК ЦСКА (Москва), 2018 год
Джастин Гэтжи (США) и Хабиб Нурмагомедов в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, 2020 год Джастин Гэтжи (США) и Хабиб Нурмагомедов в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, 2020 год
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов во время тренировки в Москве, 2017 год Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов во время тренировки в Москве, 2017 год
Хабиб Нурмагомедов и его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов на турнире по смешанным единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в спортивном комплексе &laquo;ЦСКА Арена&raquo;, 2019 год Хабиб Нурмагомедов и его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов на турнире по смешанным единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в спортивном комплексе &laquo;ЦСКА Арена&raquo;, 2019 год
Хабиб Нурмагомедов во время встречи с болельщиками на стадионе &laquo;Анжи-Арена&raquo; в Каспийске, 2018 год Хабиб Нурмагомедов во время встречи с болельщиками на стадионе &laquo;Анжи-Арена&raquo; в Каспийске, 2018 год
Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (справа налево) во время поединка за звание чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena в Абу-Даби, 2019 год Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (справа налево) во время поединка за звание чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena в Абу-Даби, 2019 год
Генеральный продюсер &laquo;Матч ТВ&raquo; Тинатин Канделаки и Хабиб Нурмагомедов во время интервью на бизнес-форуме Synergy Global Forum в СК &laquo;Олимпийский&raquo;, 2018 год Генеральный продюсер &laquo;Матч ТВ&raquo; Тинатин Канделаки и Хабиб Нурмагомедов во время интервью на бизнес-форуме Synergy Global Forum в СК &laquo;Олимпийский&raquo;, 2018 год
Актер Михаил Галустян и боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на турнире по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship EFC 33 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, 2021 год Актер Михаил Галустян и боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на турнире по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship EFC 33 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, 2021 год

UFC сдался и отпустил: Хабиб окончательно ушел из спорта

Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил карьеру бойца ММА. Это подтвердил президент UFC Дана Уайт, который на протяжении четырех месяцев проводил с россиянином встречи, пытаясь уговорить его вернуться. После финальных переговоров в США стороны наконец пришли к пониманию. «Хабиб 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в своем Twitter-аккаунте.

Нурмагомедов в ответ поблагодарил главу UFC и весь промоушен: «Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта». Российский боец по прозвищу Орел провел на профессиональном уровне 29 поединков и остался непобежденным. 13 последних боев состоялись в сильнейшем промоушене мира – UFC.

В апреле 2018 года Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, единогласным решением судей одолев американца Эла Яквинту. В октябре того же года Орел защитил свой пояс, победив болевым приемом (залом шеи) знаменитого ирландца Конора Макгрегора. Спустя год Хабиб снова отстоял титул, одолев удушающим приемом Дастина Порье. 24 октября 2020 года российский боец в третий раз защитил пояс UFC, поймав на удушающий прием (треугольник) Джастина Гэтжи.

После этого Нурмагомедов объявил о желании завершить карьеру, поскольку обещал матери больше не выходить на поединки без отца – Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом.
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