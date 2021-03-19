UFC сдался и отпустил: Хабиб окончательно ушел из спорта

Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил карьеру бойца ММА. Это подтвердил президент UFC Дана Уайт, который на протяжении четырех месяцев проводил с россиянином встречи, пытаясь уговорить его вернуться. После финальных переговоров в США стороны наконец пришли к пониманию. «Хабиб 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в своем Twitter-аккаунте.



Нурмагомедов в ответ поблагодарил главу UFC и весь промоушен: «Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта». Российский боец по прозвищу Орел провел на профессиональном уровне 29 поединков и остался непобежденным. 13 последних боев состоялись в сильнейшем промоушене мира – UFC.



В апреле 2018 года Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, единогласным решением судей одолев американца Эла Яквинту. В октябре того же года Орел защитил свой пояс, победив болевым приемом (залом шеи) знаменитого ирландца Конора Макгрегора. Спустя год Хабиб снова отстоял титул, одолев удушающим приемом Дастина Порье. 24 октября 2020 года российский боец в третий раз защитил пояс UFC, поймав на удушающий прием (треугольник) Джастина Гэтжи.



После этого Нурмагомедов объявил о желании завершить карьеру, поскольку обещал матери больше не выходить на поединки без отца – Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом.