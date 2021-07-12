Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу во второй раз в своей истории. Предыдущий успех был датирован далеким 1968 годом. Под руководством бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини Скуадра адзурра довела свою беспроигрышную серию уже до рекордных 34-х встреч.



В финале на «Уэмбли» под проливным дождем итальянцы уже на второй минуте пропустили от Люка Шоу, но во втором тайме Леонардо Бонуччи за 20 минут до конца после углового сыграл на добивании и поразил ворота Джордана Пикфорда в упор.



В итоге со счетом 1:1 закончилось не только основное, но и дополнительное время, а в серии пенальти на два промаха итальянцев Джанлуиджи Доннарумма ответил тремя своими сейвами и принес Италии титул.



Яркие моменты финала Евро-2020 — в фотогалерее «Газеты.Ru».