Гуляли всю ночь: как Италия праздновала победу на Евро

Сборная Италии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы по футболу, обыграв в Лондоне на «Уэмбли» национальную команду Англии в серии послематчевых пенальти.



После этого английский рефрен «It's coming home» превратился в «It's coming Rome», а Италия гуляла всю ночь до утра, отмечая победу сборной, которая за три года проделала путь от непопадания на чемпионат мира - 2018 до 34-матчевой беспроигрышной серии и титула континентального чемпиона.



Как итальянцы гуляли ночью на улицах Рима, Милана и Венеции, — в фотогалерее «Газеты.Ru».