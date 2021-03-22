Брал Кубок УЕФА, обижал Россию на ЧМ: кто возглавит ЦСКА

Хорватский футболист Ивица Олич станет новым главным тренером московского ЦСКА. На этом посту он сменит Виктора Гончаренко, об уходе которого красно-синие уже официально объявили.



41-летний хорватский специалист занимается тренерской деятельностью более трех лет, но своих главных успехов Олич добился пока что только в качестве футболиста, в том числе выступая и за армейцев.



Богатая карьера Олича, в ходе которой игрок однажды помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА, — в фотогалерее «Газеты.Ru».