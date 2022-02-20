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Лучшие фотографии церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине

В Пекине прошла церемония закрытия XXIV Зимних Олимпийских игр. На ней было продемонстрировано яркое шоу, состоялся парад участников, мэр китайской столицы передал олимпийский флаг главам городов, которые примут следующую «Белую Олимпиаду», — Турину и Кортине-д'Ампеццо. В конце президент МОК Томас Бах поблагодарил страну-организатора, волонтеров и всех участников соревнований и закрыл Олимпиаду.

От сборной России в закрытии приняли участие 60 спортсменов, а флаг Олимпийского комитета РФ нес выигравший три золотые награды в Пекине лыжник Александр Большунов.

Сборная России завоевала на этой Олимпиаде 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему количеству наград наша команда заняла второе место. В официальном медальном зачете Россия завершила Игры на девятом месте.

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