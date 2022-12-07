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Впервые в четвертьфинале: как фанаты Марокко празднуют победу над Испанией

Сборная Испании проиграла команде из Марокко — после счета 0:0 в основное и дополнительное время «Красная фурия» не смогла забить ни одного мяча в серии пенальти, марокканцы смогли — три раза. Несколько дней назад «атласские львы» впервые попали в 1/8 финала — теперь их ждет первый в истории четвертьфинал и битва с Португалией.

Фанаты команды празднуют победу во всем мире — от Рабата до Мадрида. И если на прошлой неделе они устраивали беспорядки (особенно массовые — в Нидерландах и Брюсселе), в этот раз ликование проходит в более спокойной обстановке — полиция заранее разгоняет скопления людей с фаерами.

Марокканцы и им сочувствующие после победы над Испанией — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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