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Боксер Александр Поветкин после победы над румынским боксером К. Хаммером в бою за интернациональные титулы Всемирной боксерской организации WBO и WBA Боксер Александр Поветкин после победы над румынским боксером К. Хаммером в бою за интернациональные титулы Всемирной боксерской организации WBO и WBA
Участник &laquo;Боксерского шоу-2&raquo; российский боксер Александр Поветкин на пресс-конференции в Москве, 2007 год Участник &laquo;Боксерского шоу-2&raquo; российский боксер Александр Поветкин на пресс-конференции в Москве, 2007 год
Боксеры Седрик Боссвел и Александр Поветкин на церемонии официального взвешивания накануне боксерского поединка, 2011 год Боксеры Седрик Боссвел и Александр Поветкин на церемонии официального взвешивания накануне боксерского поединка, 2011 год
Боксер Александр Поветкин во время открытой тренировки на спортивной базе &laquo;Чехов&raquo; в Чеховском районе Московской области, 2012 год Боксер Александр Поветкин во время открытой тренировки на спортивной базе &laquo;Чехов&raquo; в Чеховском районе Московской области, 2012 год
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO, украинец Владимир Кличко и регулярный чемпион WBA, россиянин Александр Поветкин (справа) ведут бой за титул чемпиона мира по версиями WBA, IBF, WBO, IBO, 2013 год Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO, украинец Владимир Кличко и регулярный чемпион WBA, россиянин Александр Поветкин (справа) ведут бой за титул чемпиона мира по версиями WBA, IBF, WBO, IBO, 2013 год
Александр Поветкин (Россия) после победы в титульном поединке против Андрея Руденко (Украина) за титулы WBO International и WBA International в Государственном центральном концертном зале &laquo;Россия&raquo; в Москве, 2017 год Александр Поветкин (Россия) после победы в титульном поединке против Андрея Руденко (Украина) за титулы WBO International и WBA International в Государственном центральном концертном зале &laquo;Россия&raquo; в Москве, 2017 год
Александр Поветкин, 2017 год Александр Поветкин, 2017 год
Боксер Александр Поветкин на официальной процедуре взвешивания перед поединком с румынский боксером Кристианом Хаммером, 2017 год Боксер Александр Поветкин на официальной процедуре взвешивания перед поединком с румынский боксером Кристианом Хаммером, 2017 год
Российский боксер Александр Поветкин во время мастер-класса, 2015 год Российский боксер Александр Поветкин во время мастер-класса, 2015 год
Боксер Александр Поветкин, 2017 год Боксер Александр Поветкин, 2017 год
Александр Поветкин во время поединка с Диллианом Уайтом 28 марта 2021 года Александр Поветкин во время поединка с Диллианом Уайтом 28 марта 2021 года

Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин завершил спортивную карьеру. «Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать», — заявил спортсмен.

В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Тяжеловес, известный поклонникам под прозвищем «Русский Витязь» и пользующийся большой популярностью как в России, так и за рубежом, — в нашей фотогалерее.
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