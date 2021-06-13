Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин завершил спортивную карьеру. «Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать», — заявил спортсмен.



В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.



Тяжеловес, известный поклонникам под прозвищем «Русский Витязь» и пользующийся большой популярностью как в России, так и за рубежом, — в нашей фотогалерее.