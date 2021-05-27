Прощание с легендой: полвека последнему матчу Льва Яшина

27 мая 1971 года в столичных «Лужниках» состоялся прощальный матч знаменитого советского голкипера Льва Яшина, который позже был признан Международной футбольной федерацией (ФИФА) лучшим вратарем ХХ столетия. На глазах переполнивших главный стадион страны болельщиков cборная «Динамо», составленная из московских, киевских, минских и тбилисских бело-голубых, встретилась со сборной мира. В составе мировых звезд в СССР прилетели среди прочих Герд Мюллер, Бобби Чарльтон, Джачинто Факкетти, Христо Бонев, Жан Джоркаефф и Ладислау Мазуркевич.



Сам Яшин защищал динамовские ворота на протяжении первых 50-ти минут игры, не пропустив за это время голов и передав эстафету на последнем рубеже команды Владимиру Пильгую. К моменту замены легенды «Динамо» под руководством Константина Бескова вело со счетом 2:0 после ударов Виталия Хмельницкого и Йожефа Сабо, но в оставшееся время Кальман Месей и Петр Жеков принесли мировым звездам ничью.



Кадры исторического матча — в фотогалерее «Газеты.Ru».