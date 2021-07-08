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Болельщики в масках с изображением Станислава Черчесова перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии, июль 2018 года Болельщики в масках с изображением Станислава Черчесова перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии, июль 2018 года
Станислав Черчесов и игрок сборной России Илья Кутепов во время товарищеского матча между сборными командами России и Коста-Рики, октябрь 2016 года Станислав Черчесов и игрок сборной России Илья Кутепов во время товарищеского матча между сборными командами России и Коста-Рики, октябрь 2016 года
Станислав Черчесов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время тренировки игроков сборной России на стадионе &laquo;Ахмат-Арена&raquo; в Грозном в преддверии товарищеского матча со сборной Румынии, ноябрь 2016 года Станислав Черчесов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время тренировки игроков сборной России на стадионе &laquo;Ахмат-Арена&raquo; в Грозном в преддверии товарищеского матча со сборной Румынии, ноябрь 2016 года
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии, июнь 2017 год Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии, июнь 2017 год
Станислав Черчесов во время тренировки команды в Нойштифте перед матчами чемпионата мира по футболу 2018 Станислав Черчесов во время тренировки команды в Нойштифте перед матчами чемпионата мира по футболу 2018
Болельщик сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу по футболу между сборными Испании и России, 2018 год Болельщик сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу по футболу между сборными Испании и России, 2018 год
Станислав Черчесов и Артем Дзюба во время матча между сборными России и Саудовской Аравии во время ЧМ-2018 в Москве Станислав Черчесов и Артем Дзюба во время матча между сборными России и Саудовской Аравии во время ЧМ-2018 в Москве
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге, июнь 2018 года Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге, июнь 2018 года
Президент России Владимир Путин и Станислав Черчесов во время посещения стадиона &laquo;Калининград&raquo;, июль 2018 год Президент России Владимир Путин и Станислав Черчесов во время посещения стадиона &laquo;Калининград&raquo;, июль 2018 год
Игрок сборной России Артем Дзюба с наклеенными усами по случаю дня рождения главного тренера команды Станислава Черчесова перед началом тренировки перед матчем Лиги Наций против сборной Турции, сентябрь 2018 года Игрок сборной России Артем Дзюба с наклеенными усами по случаю дня рождения главного тренера команды Станислава Черчесова перед началом тренировки перед матчем Лиги Наций против сборной Турции, сентябрь 2018 года
6550921 21.05.2021 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировке в рамках подготовки борной к чемпионату Европы по футболу, мая 2021 года 6550921 21.05.2021 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировке в рамках подготовки борной к чемпионату Европы по футболу, мая 2021 года
Станислав Черчесов на открытой тренировке перед стартом чемпионата Европы-2020 Станислав Черчесов на открытой тренировке перед стартом чемпионата Европы-2020
Станислав Черчесов на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндия и России, июнь 2021 года Станислав Черчесов на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндия и России, июнь 2021 года
Станислав Черчесов после пресс-конференции по итогам Евро-2020, июль 2021 года Станислав Черчесов после пресс-конференции по итогам Евро-2020, июль 2021 года
Граффити с изображением Станислава Черчесова на стене здания в Москве, 2018 год Граффити с изображением Станислава Черчесова на стене здания в Москве, 2018 год

«Просто космос»: РФС расторг контракт с Черчесовым

Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который на протяжении почти пяти лет возглавлял национальную команду страны.

Под его руководством сборная крайне неудачно играла в товарищеских матчах при подготовке к домашнему чемпионату мира, но на самом ЧМ-2018 выступила блестяще. Российские футболисты вышли из группы, прошли в 1/8 Испанию по пенальти и только в четвертьфинале, тоже в серии одиннадцатиметровых уступили будущим финалистам хорватам.

После этого были две не самые удачные кампании в Лиги наций УЕФА, успешный отборочный турнир к Евро-2020 и провальное выступление на нем, которое и стало роковым для самоуверенного наставника.

Кроме того, под руководством Черчесова сборная России начала отборочный турнир к чемпионату мира-2022 в Катаре, одержав две победы и потерпев одно поражение в трех играх.

Пять лет Черчесова во главе сборной России - в фотогалерее «Газеты.Ru»
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