«Просто космос»: РФС расторг контракт с Черчесовым

Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который на протяжении почти пяти лет возглавлял национальную команду страны.



Под его руководством сборная крайне неудачно играла в товарищеских матчах при подготовке к домашнему чемпионату мира, но на самом ЧМ-2018 выступила блестяще. Российские футболисты вышли из группы, прошли в 1/8 Испанию по пенальти и только в четвертьфинале, тоже в серии одиннадцатиметровых уступили будущим финалистам хорватам.



После этого были две не самые удачные кампании в Лиги наций УЕФА, успешный отборочный турнир к Евро-2020 и провальное выступление на нем, которое и стало роковым для самоуверенного наставника.



Кроме того, под руководством Черчесова сборная России начала отборочный турнир к чемпионату мира-2022 в Катаре, одержав две победы и потерпев одно поражение в трех играх.



Пять лет Черчесова во главе сборной России - в фотогалерее «Газеты.Ru»