Король грунта: Рафаэлю Надалю — 35

3 июня юбилей празднует один из лучших теннисистов в истории Рафаэль Надаль — испанцу исполняется 35 лет.



Надаль познакомился с теннисом еще в три года, когда стал работать со своим дядей Тони Надалем, известным тренером по теннису. В детстве Рафа был страстным поклонником футбола и хотел реализовать себя в этом виде спорта, но в конечном счете профессионально занялся именно теннисом. В 15 лет он дебютировал на профессиональном уровне, сходу закрепив за собой статус наиболее перспективного игрока на тот момент. За последующие пять лет сезонов Надаль окончательно вошел в ранг лучших теннисистов мира. Пик Рафы выпал на конец нулевых, а всего в карьере на сегодняшний день он завоевал 88 титулов (включая две Олимпиады, два Уимблдона, четыре US Open, 13 «Ролан Гаррос» и один Australian Open), большинство из них — на грунтовом покрытии. По этой причине он впоследствии получил прозвище «Король грунта». А его соперничество в великой тройке с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем сделали Надаля еще популярнее.



Надаль входит в тройку самых высокооплачиваемых теннисистов мира, абсолютным рекордсменом по победам на «Мастерсах», он также имеет серию из десяти сезонов подряд, которые заканчивал как минимум с одним титулом «Большого шлема». По состоянию на этот год он занимает третье место в мировом рейтинге ATP.