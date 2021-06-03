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Рафаэль Надаль — победитель Открытого чемпионата Франции, 2007 год Рафаэль Надаль — победитель Открытого чемпионата Франции, 2007 год
Рафаэль Надаль с золотой медалью на Олимпиаде в Пекине после победы над Фернандо Гонсалесом из Чили, 2008 год Рафаэль Надаль с золотой медалью на Олимпиаде в Пекине после победы над Фернандо Гонсалесом из Чили, 2008 год
Рафаэль Надаль на Уимблдоне после победы над швейцарцем Роджером Федерером, 2008 год Рафаэль Надаль на Уимблдоне после победы над швейцарцем Роджером Федерером, 2008 год
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер с трофеями после финального матча на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2011 год Рафаэль Надаль и Роджер Федерер с трофеями после финального матча на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2011 год
Рафаэль Надаль после победы над Даниилом Медведевым из России на US Open в Нью-Йорке, 2019 Рафаэль Надаль после победы над Даниилом Медведевым из России на US Open в Нью-Йорке, 2019
Рафаэль Надаль на турнире US OPEN в Нью-Йорке, 2019 год Рафаэль Надаль на турнире US OPEN в Нью-Йорке, 2019 год
Рафаэль Надаль после победы над Новаком Джоковичем из Сербии на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год Рафаэль Надаль после победы над Новаком Джоковичем из Сербии на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год
Рафаэль Надаль и Новак Джокович на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год. Рафаэль победил Джоковича в финале и выиграл свой 20-й титул Большого шлема Рафаэль Надаль и Новак Джокович на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год. Рафаэль победил Джоковича в финале и выиграл свой 20-й титул Большого шлема
Рафаэль Надаль на Открытом Чемпионате Франции по теннису, 2021 год Рафаэль Надаль на Открытом Чемпионате Франции по теннису, 2021 год
Статуя в честь Рафаля Надаля возле кортов &laquo;Роллан Гаррос&raquo; во Франции, Париж, 2021 год Статуя в честь Рафаля Надаля возле кортов &laquo;Роллан Гаррос&raquo; во Франции, Париж, 2021 год

Король грунта: Рафаэлю Надалю — 35

3 июня юбилей празднует один из лучших теннисистов в истории Рафаэль Надаль — испанцу исполняется 35 лет.

Надаль познакомился с теннисом еще в три года, когда стал работать со своим дядей Тони Надалем, известным тренером по теннису. В детстве Рафа был страстным поклонником футбола и хотел реализовать себя в этом виде спорта, но в конечном счете профессионально занялся именно теннисом. В 15 лет он дебютировал на профессиональном уровне, сходу закрепив за собой статус наиболее перспективного игрока на тот момент. За последующие пять лет сезонов Надаль окончательно вошел в ранг лучших теннисистов мира. Пик Рафы выпал на конец нулевых, а всего в карьере на сегодняшний день он завоевал 88 титулов (включая две Олимпиады, два Уимблдона, четыре US Open, 13 «Ролан Гаррос» и один Australian Open), большинство из них — на грунтовом покрытии. По этой причине он впоследствии получил прозвище «Король грунта». А его соперничество в великой тройке с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем сделали Надаля еще популярнее.

Надаль входит в тройку самых высокооплачиваемых теннисистов мира, абсолютным рекордсменом по победам на «Мастерсах», он также имеет серию из десяти сезонов подряд, которые заканчивал как минимум с одним титулом «Большого шлема». По состоянию на этот год он занимает третье место в мировом рейтинге ATP.
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