Легенда Англии и «Манчестер Юнайтед»: Руни завершил карьеру

15 января 2021 года свою профессиональную карьеру завершил легендарный английский футболист, один из лучших нападающих страны за всю ее историю Уэйн Руни. Он является рекордсменом по голам за «Манчестер Юнайтед» (253), вторым по забитым мячам в АПЛ (208) и рекордсменом по взятиям ворот в матчах Премьер-лиги за один клуб (183).



В составе сборной Англии Руни сыграл на трех чемпионатах Европы (2004, 2012 и 2016) и трех чемпионатах мира (2006, 2010 и 2014) и стал лучшим бомбардиром в истории «трех львов» (53 гола).



Начинал свою карьеру Руни в «Эвертоне», а после яркого выступления на чемпионате Европы — 2004 перебрался в «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» форвард провел 13 лет, став пятикратным победителем чемпионата Англии, по разу выиграв Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также установив массу личных достижений и полностью сформировавшись как выдающийся нападающий своего поколения.



На закате карьеры Руни вернулся в «Эвертон», но уже спустя год отправился в американский «Ди Си Юнайтед». За океаном футболист отыграл один полноценный сезон и снова вернулся домой, на этот раз приняв предложение «Дерби Каунти», где до недавнего времени являлся играющим тренером.



Теперь же Руни подписал контракт как главный тренер команды и объявил об окончательном завершении карьеры игрока. Договор начинающего тренера действует до лета 2023 года.