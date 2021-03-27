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Игрок сборной России Артем Дзюба в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Игрок сборной России Артем Дзюба в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года
Игрок сборной России Артем Дзюба забивает мяч в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Игрок сборной России Артем Дзюба забивает мяч в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года
Игрок сборной России Федор Кудряшов в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Игрок сборной России Федор Кудряшов в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года
Игрок сборной России Андрей Семенов и игрок сборной Словении Харис Вучкич в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Игрок сборной России Андрей Семенов и игрок сборной Словении Харис Вучкич в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года
Болельщики сборной России во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Болельщики сборной России во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года
Игроки сборной России радуются забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Игроки сборной России радуются забитому мячу в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года
Игрок сборной Словении Йосип Иличич во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Игрок сборной Словении Йосип Иличич во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года
Игрок сборной России Артем Дзюба в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Игрок сборной России Артем Дзюба в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года
Болельщица сборной России во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года Болельщица сборной России во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между командами России и Словении, 27 марта 2021 года

Дзюба вернулся: Россия одолела Словению

Сборная России успешно начала квалификацию на чемпионат мира – 2022, одержав на старте отбора уже две победы – во втором туре была повержена сборная Словении со счетом 2:1.

Дублем в этом поединке отметился нападающий и капитан национальной команды Артем Дзюба, который только в марте вернулся в состав сборной после скандала с появлением в интернете интимной видеозаписи. Единственный мяч словенской команды забросил Йосип Иличич, который выступает в итальянской «Аталанте» вместе с Алексеем Миранчуком.

Интересно отметить то, что Россия «поквиталась» со Словенией за Марибор. Команды встречались на отборочном этапе к чемпионату мира – 2010 и играли в стыковых матчах. В первой – домашней – игре Россия одержала победу со счетом 2:1, а вот на словенской территории потерпела, наверно, самое обидное поражение со счетом 0:1, которое не позволило российской команде выйти на мировое первенство.

В марте России, которая возглавляет турнирную таблицу группы H, предстоит провести еще один поединок. Подопечные Станислава Черчесова 30 марта на выезде сразятся со Словакией.
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