Дзюба вернулся: Россия одолела Словению

Сборная России успешно начала квалификацию на чемпионат мира – 2022, одержав на старте отбора уже две победы – во втором туре была повержена сборная Словении со счетом 2:1.



Дублем в этом поединке отметился нападающий и капитан национальной команды Артем Дзюба, который только в марте вернулся в состав сборной после скандала с появлением в интернете интимной видеозаписи. Единственный мяч словенской команды забросил Йосип Иличич, который выступает в итальянской «Аталанте» вместе с Алексеем Миранчуком.



Интересно отметить то, что Россия «поквиталась» со Словенией за Марибор. Команды встречались на отборочном этапе к чемпионату мира – 2010 и играли в стыковых матчах. В первой – домашней – игре Россия одержала победу со счетом 2:1, а вот на словенской территории потерпела, наверно, самое обидное поражение со счетом 0:1, которое не позволило российской команде выйти на мировое первенство.



В марте России, которая возглавляет турнирную таблицу группы H, предстоит провести еще один поединок. Подопечные Станислава Черчесова 30 марта на выезде сразятся со Словакией.