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Сборная Россия во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Сборная Россия во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Болельщики сборной России перед началом матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Болельщики сборной России перед началом матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Игрок сборной России Александр Головин (слева) и игрок сборной Дании Симон Кьер в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Игрок сборной России Александр Головин (слева) и игрок сборной Дании Симон Кьер в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Игрок сборной России Марио Фернандес в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Игрок сборной России Марио Фернандес в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Миккель Дамсгор после забитого гола во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Миккель Дамсгор после забитого гола во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года
Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года

Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Сборная России покидает чемпионат Европы после группового этапа. В матче с командой Дании подопечные Станислава Черчесова провели свой лучший тайм на этом турнире, фактически ничего не дали создать сопернику, но ошибку допустил вратарь Матвей Сафонов — 0:1. После перерыва в Копенгагене продолжался равный футбол, но чудовищная ошибка Романа Зобнина позволила датчанам увеличить преимущество в счете.

Российская команда не сдалась. Вышедший на замену Александр Соболев заработал пенальти, Артем Дзюба его реализовал — у России появилась надежда. Но переломить ход матча не получилось. Более того, россияне пошли большими силами в атаку и позволили сопернику проводить быстрые контратаки. На 79-й минуте одна из них привела к голу. Сафонов отразил три удара датчан, но с четвертой попытки Кристенсен поразил российские ворота. А две минуты спустя Мехле установил окончательный счет в матче — 1:4.

Благодаря этой победе, а также выигрышу бельгийцев у финнов со счетом 2:0, сборная Дания вышла в 1/8 финала Евро-2020 со второго места в группе. Финляндия стала третьей и теперь ждет результатов матчей в других группах.
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