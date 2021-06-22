Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Сборная России покидает чемпионат Европы после группового этапа. В матче с командой Дании подопечные Станислава Черчесова провели свой лучший тайм на этом турнире, фактически ничего не дали создать сопернику, но ошибку допустил вратарь Матвей Сафонов — 0:1. После перерыва в Копенгагене продолжался равный футбол, но чудовищная ошибка Романа Зобнина позволила датчанам увеличить преимущество в счете.



Российская команда не сдалась. Вышедший на замену Александр Соболев заработал пенальти, Артем Дзюба его реализовал — у России появилась надежда. Но переломить ход матча не получилось. Более того, россияне пошли большими силами в атаку и позволили сопернику проводить быстрые контратаки. На 79-й минуте одна из них привела к голу. Сафонов отразил три удара датчан, но с четвертой попытки Кристенсен поразил российские ворота. А две минуты спустя Мехле установил окончательный счет в матче — 1:4.



Благодаря этой победе, а также выигрышу бельгийцев у финнов со счетом 2:0, сборная Дания вышла в 1/8 финала Евро-2020 со второго места в группе. Финляндия стала третьей и теперь ждет результатов матчей в других группах.