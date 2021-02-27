Юбилей чемпиона: Сергею Семаку — 45

Главному тренеру санкт-петербургского «Зенита», а в прошлом игроку сборной России по футболу Сергею Семаку, исполняется 45 лет.



За свою игровую карьеру полузащитник пять раз с тремя разными клубами (ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом») выиграл Российскую премьер-лигу, трижды брал Кубок и Суперкубок России.



Он провел 65 матчей и забил четыре гола за национальную сборную страны, в качестве капитана команды выступив на «бронзовом» Евро-2008. В качестве главного тренера Семак дважды привел «Зенит» к титулу чемпионов страны и лидирует с командой в текущем сезоне.