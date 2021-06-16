Не давали дышать: как Россия обыграла Финляндию

Сборная Россия в решающем матче группового этапа Евро-2020 обыграла с минимальным счетом сборную Финляндии. В этом очень нервном и трудном поединке, тем не менее, команда Станислава Черчесова переиграла своего соперника, создав больше моментов у чужих ворот.



Главный тренер сборной России не побоялся поменять в основном составе вратаря Антона Шунина на молодого Матвея Сафонова, а также выпустил в основном составе Алексея Миранчука, в матче с Бельгией вышедший на поле на замену на 63-й минуте.



В середине первого тайма российская команда лишилась из-за травмы одного из ключевых игроков — Марио Фернандеса. Защитника увезли в больницу и, скорее всего, чемпионат Европы для него закончен. Это вторая потеря важного флангового игрока для России на турнире, ранее расположение команды из-за травмы покинул Юрий Жирков.



Единственный гол в матче забил Миранчук на второй добавленной минуте первого тайма, игрок «Аталанты» красивым обводящим ударом поразил дальнюю девятку.



Во втором тайме сборная России сыграла не без ошибок, но удержала завоеванное преимущество и теперь имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Для этого, скорее всего, команде Черчесова в матче с Данией хватит ничьей.