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Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Алексей Миранчук празднует гол в матче Россия &mdash; Финляндия Алексей Миранчук празднует гол в матче Россия &mdash; Финляндия
Станислав Черчесов благодарит Алексея Миранчука за гол в матче Россия &mdash; Финляндия Станислав Черчесов благодарит Алексея Миранчука за гол в матче Россия &mdash; Финляндия
Болельщик сборной России во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Болельщик сборной России во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Игрок сборной России Марио Фернандес после полученной травмы в матче между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Игрок сборной России Марио Фернандес после полученной травмы в матче между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Вратарь сборной России Матвей Сафонов во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Вратарь сборной России Матвей Сафонов во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Болельщица сборной России во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Болельщица сборной России во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Артем Дзюба борется с соперниками за мяч в матче Россия &mdash; Финляндия на Евро Артем Дзюба борется с соперниками за мяч в матче Россия &mdash; Финляндия на Евро
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года
Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Финляндии и России, 16 июня 2021 года

Не давали дышать: как Россия обыграла Финляндию

Сборная Россия в решающем матче группового этапа Евро-2020 обыграла с минимальным счетом сборную Финляндии. В этом очень нервном и трудном поединке, тем не менее, команда Станислава Черчесова переиграла своего соперника, создав больше моментов у чужих ворот.

Главный тренер сборной России не побоялся поменять в основном составе вратаря Антона Шунина на молодого Матвея Сафонова, а также выпустил в основном составе Алексея Миранчука, в матче с Бельгией вышедший на поле на замену на 63-й минуте.

В середине первого тайма российская команда лишилась из-за травмы одного из ключевых игроков — Марио Фернандеса. Защитника увезли в больницу и, скорее всего, чемпионат Европы для него закончен. Это вторая потеря важного флангового игрока для России на турнире, ранее расположение команды из-за травмы покинул Юрий Жирков.

Единственный гол в матче забил Миранчук на второй добавленной минуте первого тайма, игрок «Аталанты» красивым обводящим ударом поразил дальнюю девятку.

Во втором тайме сборная России сыграла не без ошибок, но удержала завоеванное преимущество и теперь имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Для этого, скорее всего, команде Черчесова в матче с Данией хватит ничьей.
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