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Гольфист Тайгер Вудс и последствия ДТП, в котором он пострадал (коллаж) Гольфист Тайгер Вудс и последствия ДТП, в котором он пострадал (коллаж)
Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года
Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года
Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года
Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года
Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года
Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года
Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года
Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года Последствия автомобильной аварии, в которой пострадал гольфист Тайгер Вудс в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2021 года

Гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП

Американский гольфист Тайгер Вудс 23 февраля попал в серьезную аварию в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния, сообщает телеканал NBC. По информации источника, спасателям пришлось вытаскивать спортсмена с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования, после чего Вудс был сразу госпитализирован. На снимках видно, что машине нанесен серьезный урон в результате аварии. В автомобиле он был один. Спортсмен получил множественные травмы ног, ему была проведена операция. Угрозы для жизни нет.

45-летний Вудс является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. Последствия ДТП — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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