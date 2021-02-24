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Гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП
Американский гольфист Тайгер Вудс 23 февраля попал в серьезную аварию в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния, сообщает телеканал NBC. По информации источника, спасателям пришлось вытаскивать спортсмена с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования, после чего Вудс был сразу госпитализирован. На снимках видно, что машине нанесен серьезный урон в результате аварии. В автомобиле он был один. Спортсмен получил множественные травмы ног, ему была проведена операция. Угрозы для жизни нет.
45-летний Вудс является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. Последствия ДТП — в фотогалерее «Газеты.Ru».
45-летний Вудс является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. Последствия ДТП — в фотогалерее «Газеты.Ru».