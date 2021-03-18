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В Челябинске простились с хоккеистом Файзутдиновым
На ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошла церемония прощания с 19-летним хоккеистом Тимуром Файзутдиновым, передает «74.ru». Капитан молодежной команды петербургского хоккейного клуба «Динамо» скончался 16 марта в возрасте 19 лет. 12 марта во время выездного матча «Динамо» в Ярославле против местного «Локомотива» в рамках плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) шайба попала хоккеисту в сонную артерию. Три дня молодой спортсмен провел в реанимации, но спасти врачам не удалось.
По факту гибели Файзутдинова начата доследственная проверка, Следственный комитет интересует, была ли хоккеисту своевременно оказана качественная медицинская помощь. А в Федерации хоккея России (ФХР) задумались над тем, что хоккеисты на площадке могут быть защищены недостаточно хорошо.
По факту гибели Файзутдинова начата доследственная проверка, Следственный комитет интересует, была ли хоккеисту своевременно оказана качественная медицинская помощь. А в Федерации хоккея России (ФХР) задумались над тем, что хоккеисты на площадке могут быть защищены недостаточно хорошо.