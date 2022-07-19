Кто пришел проститься с Георгием Ярцевым
В манеже академии московского «Спартака» прошло прощание с прославленным тренером по футболу Георгием Ярцевым, который скончался 15 июля в возрасте 74 лет от сердечной недостаточности.
Проститься с именитым тренером пришли действующие и бывшие футболисты, тренеры и спортивные чиновники. Траурное мероприятие посетили первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев и Вячеслав Фетисов, ветераны «Спартака» Анзор Кавазашвили, Олег Романцев, Евгений Ловчев, Александр Мирзоян, Юрий Семин, действующие футболисты команды Квинси Промес, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Александр Селихов, Роман Зобнин, Николай Рассказов, Даниил Денисов и Наиль Умяров, тренеры Гильермо Абаскаль, Артем Ребров, Евгений Мележиков, а также актеры Илья Глинников и Валерий Баринов.
Георгия Ярцева похоронили на Преображенском кладбище в Москве.
Кто пришел проводить Георгия Ярцева в последний путь, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов и вдова Ярцева Любовь во время церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и футбольного клуба «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии «Спартака» в Москве, 19 июля 2022 года
Футболисты «Спартака» на церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве. На первом плане футболист «Спартака» Георгий Джикия. 19 июля 2022 года
Церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин (слева) во время церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и футбольного клуба «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии «Спартака» в Москве, 19 июля 2022 года
Церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Футболисты «Спартака» на церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
На церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Вдова бывшего главного тренера сборной России и ФК «Спартак» Георгия Ярцева Любовь на церемонии прощания, 19 июля 2022 года
Футболисты «Спартака» на церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев (справа) и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов на церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Родственница на церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
На церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Катафалк с телом Георгия Ярцева на манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Технический координатор «Спартака» Артем Ребров и футболист «Спартака» Георгий Джикия (справа) на церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак», 19 июля 2022 года
Вынос гроба с телом бывшего главного тренера сборной России и ФК «Спартак» Георгия Ярцева после церемонии прощания в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Вынос гроба с телом бывшего главного тренера сборной России и ФК «Спартак» Георгия Ярцева после церемонии прощания в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года
Катафалк с телом бывшего главного тренера сборной России и ФК «Спартак» Георгия Ярцева отъезжает от манеже Академии ФК «Спартак» имени Черенкова после церемонии прощания, 19 июля 2022 года
На церемонии прощания с бывшим главным тренером сборной России и ФК «Спартак» Георгием Ярцевым в манеже Академии ФК «Спартак» в Москве, 19 июля 2022 года