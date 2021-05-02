В третий раз подряд: «Зенит» — чемпион России

Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил московский «Локомотив» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги со счетом 6:1. В составе победителей хет-трик оформил Сердар Азмун, дублем отметился Артем Дзюба и еще один мяч забил Малком. Автором единственного гола в составе «железнодорожников» стал Франсуа Камано. Таким образом, подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. С учетом установленных во времена СССР достижений петербуржцы завоевали звание лучшего клуба страны в восьмой раз в своей истории.