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Игроки &laquo;Зенита&raquo; на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против команды &laquo;Локомотив&raquo;, 2 мая 2021 года Игроки &laquo;Зенита&raquo; на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против команды &laquo;Локомотив&raquo;, 2 мая 2021 года
Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак (в центре) и игроки &laquo;Зенита&raquo; на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против команды &laquo;Локомотив&raquo;, 2 мая 2021 года Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак (в центре) и игроки &laquo;Зенита&raquo; на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против команды &laquo;Локомотив&raquo;, 2 мая 2021 года
Игрок ФК &laquo;Зенит&raquo; Артем Дзюба в костюме Дэдпула с женой Кристиной и сыновьями после церемонии награждения игроков ФК &laquo;Зенит&raquo;, 2 мая 2021 года Игрок ФК &laquo;Зенит&raquo; Артем Дзюба в костюме Дэдпула с женой Кристиной и сыновьями после церемонии награждения игроков ФК &laquo;Зенит&raquo;, 2 мая 2021 года
Болельщики на трибуне перед матчем чемпионата России по футболу между командами &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года Болельщики на трибуне перед матчем чемпионата России по футболу между командами &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года
Игроки &laquo;Зенита&raquo; на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против команды &laquo;Локомотив&raquo;, 2 мая 2021 года Игроки &laquo;Зенита&raquo; на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против команды &laquo;Локомотив&raquo;, 2 мая 2021 года
Игрок ФК &laquo;Локомотив&raquo; Дмитрий Рыбчинский, игрок ФК &laquo;Зенит&raquo; Артем Дзюба и игрок ФК &laquo;Локомотив&raquo; Ведран Чорлука (слева направо) в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года Игрок ФК &laquo;Локомотив&raquo; Дмитрий Рыбчинский, игрок ФК &laquo;Зенит&raquo; Артем Дзюба и игрок ФК &laquo;Локомотив&raquo; Ведран Чорлука (слева направо) в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года
Игроки ФК &laquo;Зенит&raquo; радуются забитому голу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года Игроки ФК &laquo;Зенит&raquo; радуются забитому голу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года
Вратарь ФК &laquo;Локомотив&raquo; Маринато Гильерме пропускает гол в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года Вратарь ФК &laquo;Локомотив&raquo; Маринато Гильерме пропускает гол в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и ФК &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года
Болельщики на трибуне перед матчем чемпионата России по футболу между командами &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года Болельщики на трибуне перед матчем чемпионата России по футболу между командами &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург) и &laquo;Локомотив&raquo; (Москва), 2 мая 2021 года
Игроки &laquo;Зенита&raquo; на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против команды &laquo;Локомотив&raquo;, 2 мая 2021 года Игроки &laquo;Зенита&raquo; на церемонии награждения после матча чемпионата России по футболу против команды &laquo;Локомотив&raquo;, 2 мая 2021 года

В третий раз подряд: «Зенит» — чемпион России

Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил московский «Локомотив» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги со счетом 6:1. В составе победителей хет-трик оформил Сердар Азмун, дублем отметился Артем Дзюба и еще один мяч забил Малком. Автором единственного гола в составе «железнодорожников» стал Франсуа Камано. Таким образом, подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. С учетом установленных во времена СССР достижений петербуржцы завоевали звание лучшего клуба страны в восьмой раз в своей истории.
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