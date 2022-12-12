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Фото

Слезы Роналду и последний шанс Месси: лучшие фото с ЧМ-2022

Меньше недели остается до решающего матча чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится 18 декабря. За путевки в финал ЧМ-2022 поспорят сборные Аргентины и Хорватии, а также действующий обладатель трофея, команда Франции и – главная сенсация нынешнего турнира – сборная Марокко.

Пока фанаты последней плачут от счастья – их команда первой в истории африканских сборных вышла в полуфинал мундиаля – болельщики Португалии рыдают вместе с ее капитаном, легендарным Криштиану Роналду. Для 37-летнего футболиста ЧМ в Катаре может стать последним мировым первенством – он принял участие в пяти чемпионатах подряд, но так и не смог завоевать заветный для него титул.

У другой легенды мирового футбола – 35-летнего Лионеля Месси – такой шанс пока есть. Капитана сборной Аргентины отделяют от трофея всего две победы! Интересно, что в последний раз «бело-голубые» становились чемпионами мира в 1986 году на турнире в Мексике, еще до рождения Месси. Тогда титул завоевал великий Диего Марадона, который скончался в 2020 году.

Самые яркие моменты ЧМ-2022 – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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