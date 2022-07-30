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Фото

Лучшие спортивные фотографии 2022 года

Подведены итоги ежегодной премии World Sports Photography Awards, вручаемой фотографам за лучшие снимки в разных видах спорта.

Одним из самых ярких в этом году стало фото японской теннисистки Наоми Осаки во время матча Australian Open против Онс Жабер из Туниса, где на тени Осаки видно, как на ее палец села бабочка.

Из других суперзвезд спортивной индустрии в категории «Формула-1» победил снимок с действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном, наносящий удар по своему болиду «Ред Булл» после вылета с трассы из-за прокола колеса.

Попал в число присутствующих на победивших фотографиях и российский спортсмен. В разделе «хоккей» выступавший на тот момент за «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев виден в сутолоке на пятачке «Питтсбург Пингвинз», где отчаянная оборона соперников команды российского форварда не помогла им спасти ворота от гола.

Другие кадры победителей спортивной фотографической премии мира — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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