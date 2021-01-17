Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования
  • События
  • Составы
1 в А. Бекер 1 в Д. де
26 з Э. Робертсон 2 з В. Линделёф
66 з Т. Александер-Арнольд 5 з Г. Магуайр
3 п Фабиньо 23 з Л. Шоу
5 п Ж. Вейналдум 29 з А. Ван-Биссака
6 п Т. Алькантара 6 п П. Погба
14 п Д. Хендерсон 17 п Фред
23 п Ш. Шакири 18 п Б. Фернандеш
9 н Р. Фирмино 39 п С. Мактоминай
10 н С. Мане 9 н А. Марсьяль
11 н М. Салах 10 н М. Рашфорд
62 в К. Келлехер 26 в Д. Хендерсон
46 з Р. Уильямс 3 з Э. Бейи
47 з Н. Филлипс 27 з А. Теллес
76 з Н. Уильямс 38 з А. Туанзебе
7 п Д. Милнер 8 п Х. Мата
15 п А. Окслейд-Чемберлен 31 п Н. Матич
17 п К. Джонс 34 п Д. ван
18 н Т. Минамино 7 н Э. Кавани
27 н Д. Ориги 11 н М. Гринвуд
T Уле-Гуннар Сульшер T Юрген Клопп

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Начало матча запланировано на 19.30 мск.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».

Скопировать ссылку