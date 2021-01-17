- События
- Составы
|1
|в
|А. Бекер
|1
|в
|Д. де
|26
|з
|Э. Робертсон
|2
|з
|В. Линделёф
|66
|з
|Т. Александер-Арнольд
|5
|з
|Г. Магуайр
|3
|п
|Фабиньо
|23
|з
|Л. Шоу
|5
|п
|Ж. Вейналдум
|29
|з
|А. Ван-Биссака
|6
|п
|Т. Алькантара
|6
|п
|П. Погба
|14
|п
|Д. Хендерсон
|17
|п
|Фред
|23
|п
|Ш. Шакири
|18
|п
|Б. Фернандеш
|9
|н
|Р. Фирмино
|39
|п
|С. Мактоминай
|10
|н
|С. Мане
|9
|н
|А. Марсьяль
|11
|н
|М. Салах
|10
|н
|М. Рашфорд
|62
|в
|К. Келлехер
|26
|в
|Д. Хендерсон
|46
|з
|Р. Уильямс
|3
|з
|Э. Бейи
|47
|з
|Н. Филлипс
|27
|з
|А. Теллес
|76
|з
|Н. Уильямс
|38
|з
|А. Туанзебе
|7
|п
|Д. Милнер
|8
|п
|Х. Мата
|15
|п
|А. Окслейд-Чемберлен
|31
|п
|Н. Матич
|17
|п
|К. Джонс
|34
|п
|Д. ван
|18
|н
|Т. Минамино
|7
|н
|Э. Кавани
|27
|н
|Д. Ориги
|11
|н
|М. Гринвуд
|T
|Уле-Гуннар Сульшер
|T
|Юрген Клопп
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«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Начало матча запланировано на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».